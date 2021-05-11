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В регионы направили рекомендации по усилению безопасности в школах после стрельбы в Казани

Минпросвещения России разработало рекомендации по усилению мер безопасности в школах

Минпросвещения считает, что в кризисных ситуациях ресурсов образовательных организаций может оказаться недостаточно.

«Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани», — сообщается 11 мая на сайте ведомства.

По словам министра, необходимо провести мониторинг состояния защищённости школ, уделить внимание разъяснению в педагогических коллективах, а также организовать «классные часы о законопослушном поведении».

В ведомстве констатировали, что «в кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно». Минпросвещения призывает к координации работы с региональными антикризисными подразделениями.

Подросток ворвался в гимназию № 175 в Казани с оружием и расстрелял людей. 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель девяти человек — двух взрослых и семи детей. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек были доставлены в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
И дверь школы никому не открывать!
Агроном аэродрома
"а также организовать «классные часы о законопослушном поведении»" - это прекрасно!
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