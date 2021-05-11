В регионы направили рекомендации по усилению безопасности в школах после стрельбы в Казани

Минпросвещения считает, что в кризисных ситуациях ресурсов образовательных организаций может оказаться недостаточно.



«Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани», — сообщается 11 мая на сайте ведомства.

По словам министра, необходимо провести мониторинг состояния защищённости школ, уделить внимание разъяснению в педагогических коллективах, а также организовать «классные часы о законопослушном поведении».