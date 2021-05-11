От перемены проекта сумма меняется на 180 млн. «Северная верфь» не отстояла свою арифметику в суде

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться







Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 180 млн рублей в пользу АО «Конструкторское бюро высотных и подземных технологий» (КБ ВиПС). Решение опубликовано 4 мая. В такую сумму суд оценил смену концепции долгостроя — сухого дока с эллингом общей стоимостью около 15 млрд рублей, в свое время представленного как первый этап модернизации всего судостроительного комплекса «Северной верфи». Она по ходу событий отказалась от части проекта — собственно, дока, что изменило договор с проектировщиком. Стройка стала как бы меньше, но изменения получились настолько масштабными, что цена проектирования, наоборот, увеличилась.



Договор между верфью и КБ на выполнение проектно-изыскательских работ от мая 2015 года стоил 421 млн рублей, а после корректировки проекта его цена выросла до 547 млн. Её-то согласование и привело стороны в арбитражный суд.

АО «Конструкторское бюро высотных и подземных технологий» — проектировщик коммуникаций для «Зенит-Арены», Лахта Центра и 2-й сцены Мариинского театра. В середине прошлого десятилетия деловые СМИ писали о приобретении 25% акций компании бывшим председателем петербургского комитета по строительству Вячеславом Семененко.

Разница между старым и новым вариантами проекта составила 126 млн рублей. Но разногласия между верфью и КБ вышли далеко за пределы элементарной арифметики. Так как речь шла об одном и том же проекте, сторонам не удалось договориться о нюансах: какие суммы можно включить в старую часть проекта, какие в новую. Всё это еще следовало соотнести со стоимостью части работ, которая к моменту смены концепции уже была выполнена.

Первое согласование датируется ноябрем 2016 года, обращение в суд случилось в сентябре 2020-го. 4 года длились безуспешные попытки договориться о стоимости пересмотра проекта. Участники процесса зашли в такие дебри дополнительных соглашений и поправок к ним, что судья Ульви Стрельчук, посвятив анализу их 13 страниц, полностью удовлетворила требования КБ о почти 37 млн рублей неустойки за 3 года — период, когда, по мнению суда, «Северной верфи» следовало не обмениваться с КБ письмами, а оплатить недостающую сумму.



Это весьма редкий случай — в процессах такого рода суды обычно снижают размеры штрафных санкций в связи с их несоразмерностью реально нанесенному ущербу. Такие аргументы привели в суде представители верфи, но судья их отвергла категорически:

«Просрочка исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ носит длительный характер (более 3 лет), и обязательство по оплате не исполнено до настоящего времени, что явно выходит за рамки добросовестности… Необоснованное уменьшение неустойки судом не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав по своей воле и в своем интересе…» — написано в мотивировочной части опубликованного 4 мая решения.

В пресс-службе «Северной верфи» корреспонденту заявили, что она свои обязательства перед компанией исполнила, «полностью оплатив выполненный объем услуг в соответствии с заключенными соглашениями».

Источник в верфи предполагает, что и руководителям КБ высотных и подземных технологий отлично это известно, однако самому бюро предъявил иск субподрядчик ЗАО «ЛенТИСИЗ». Оно занимается инженерными изысканиями аж с 1962 года (тогдашнее название — Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий). Из 420-миллионного контракта между КБ и верфью на изыскания приходилось около 20 млн.

В КБ предложение об интервью проигнорировали, зато портал «Электронное правосудие» подтверждает: субподрядчик жаловался дважды и в первый раз добился успеха. «ЛенТИСИЗ» даже хотел сначала банкротить КБ, но передумал в прошлом декабре. Генеральный директор Николай Олейник объяснил: «Отказ от банкротного иска связан с тем, что после подачи заявления на банкротство долг был выплачен в считанные дни. До этого на протяжении 4 лет не могли добиться оплаты». Речь, по словам директора, шла примерно о 5 млн рублей. Сейчас в арбитраже рассматривается второй иск.

Интрига в судах немного отвлекает от реальности, в которой до сих пор у «Северной верфи» не появился ни современный сухой док для строительства крупных судов, ни эллинг для него. В сентябре 2020 года корабелы сменили подрядчика на проекте — сделав вывод о бесперспективности «Метростроя», строительство поручили ООО «Отечественные системы и технологии» Якова Авраха. О сухом доке речь уже не идет — контракт разбили на два этапа, пока пытаются построить хотя бы эллинг, на что тоже нужно 7,8 млрд рублей (вся модернизация верфи оценивалась в 15 млрд).



А начался контракт с публичного недоумения — КБ выиграло его в начале 2015 года, обогнав на конкурсе ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», спроектировавшего практически все действующие верфи в России. Купивший за пару месяцев до того 25% акций КБ бывший председатель комитета по строительству Смольного Вячеслав Семененко сообщил «Деловому Петербургу»: «Откуда у современных проектных организаций опыт строительства верфей? У нас лучший инженерный коллектив в России. Никто не может похвастаться таким количеством спроектированных уникальных объектов». Теперь КБ ВиПС может похвастаться и выигранным у «Северной верфи» процессом — если победу оставит в силе апелляционный суд. Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

