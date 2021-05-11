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Петербуржцы несут цветы и игрушки к представительству Татарстана после расстрела детей в Казани

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных при нападении на школу в Татарстане. На трагедию отреагировали и простые петербуржцы.

«С болью и сочувствием слежу за событиями в Казани. Глубоко соболезную родным погибших детей, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам, — написал во «ВКонтакте» градоначальник 11 мая. — На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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По его словам, петербуржцы уже несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова.

Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.

В Казани произошла стрельба в школе. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей, 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель восьми человек — одного учителя и семи учеников. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек был доставлен в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
Кто так быстро организовывает кладбища,стихийные мемориалы?
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