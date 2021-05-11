«С болью и сочувствием слежу за событиями в Казани. Глубоко соболезную родным погибших детей, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам, — написал во «ВКонтакте» градоначальник 11 мая. — На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь».

По его словам, петербуржцы уже несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова.

Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.