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После стрельбы в школе в Татарстане проверят всех владельцев оружия

Власти Татарстана проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе в Казани. Об этом заявила 10 мая глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», — цитирует сообщение властей региона ТАСС.

Как ранее рассказали в Госдуме, разрешение на хранение огнестрельного оружия — гладкоствольного ружья Hatsan escort PS — было выдано расстрелявшему 8 человек Ильназу Галявиеву 28 апреля. Подробнее о трагедии — в трансляции «Фонтанки».

В Казани произошла стрельба в школе. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей, 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель восьми человек — одного учителя и семи учеников. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек был доставлен в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

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Комментарии (7)

Frank Costello
Зачем оружие 19-летнему, который, наверняка ещё и не служил?
Это явный способ самоутвердиться!
В таком возрасте все парни неадекваты со спермотоксикозом в голове!
Запретить нахрен продажу оружия!
Строго чтоб после армии и строго после 21 года!
nuga
Проверить того,кто выдал оружие ему 28 апреля.
Владислав М
Глупая кампанейщина. И как они собираются их проверять? По домам ходить?
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