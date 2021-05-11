После стрельбы в школе в Татарстане проверят всех владельцев оружия

Власти Татарстана проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе в Казани. Об этом заявила 10 мая глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», — цитирует сообщение властей региона ТАСС.



Как ранее рассказали в Госдуме, разрешение на хранение огнестрельного оружия — гладкоствольного ружья Hatsan escort PS — было выдано расстрелявшему 8 человек Ильназу Галявиеву 28 апреля. Подробнее о трагедии — в трансляции «Фонтанки».