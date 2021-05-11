«Вопрос задали, ответа не получили». Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Глава МИД России рассказал о том, как идет подготовка к встрече президентов России и США.



«Мы хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Мы этот вопрос им задали, ответа не получили. Я имею в виду последовательность шагов... При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны», — цитирует 11 мая заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, диалог между странами важен, особенно после того, как американская сторона разрушила «практически все механизмы контроля над вооружениями». Глава внешнеполитического ведомства России настаивает на необходимости рассмотреть «проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов».