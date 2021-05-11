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«Вопрос задали, ответа не получили». Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Россия и США готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена

Глава МИД России рассказал о том, как идет подготовка к встрече президентов России и США.

«Мы хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Мы этот вопрос им задали, ответа не получили. Я имею в виду последовательность шагов... При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны», — цитирует 11 мая заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, диалог между странами важен, особенно после того, как американская сторона разрушила «практически все механизмы контроля над вооружениями». Глава внешнеполитического ведомства России настаивает на необходимости рассмотреть «проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов».

Президент США Джо Байден в середине апреля предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры. Финляндия называется одним из мест предстоящей встречи. В Вашингтоне в мае уточнили, что переговоры состоятся в июне.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Да уж поезжайте в Австрию на пускай послушают венскую оперу и откушают у канцлера Курца - ужин. За ужином и в антрактах по общаются, об прекрасном и об австрийской кухне, если других не найдется тем)
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