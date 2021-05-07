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Байден уверен, что сможет встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости.

Лидер США в ответ на уточняющие вопросы журналистов, может ли встреча состояться во время его европейского турне, признался, что конкретики пока нет. «Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует агентство Байдена.

Накануне на вопрос о месте и дате также не смогли ответить в Кремле.

Идею провести саммит между главами США и Россией Байден высказал во время разговора с Путиным в апреле. «Фонтанка» вместе с политологом Андреем Кортуновым разбирала, что может означать этот внезапный звонок.

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Комментарии (2)

zorkii
вроде по другому должно быть
xepnuminu
да хрен путин маску напялит. обломись, байден.

хе-хе.
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