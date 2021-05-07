Байден уверен, что сможет встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости.

Лидер США в ответ на уточняющие вопросы журналистов, может ли встреча состояться во время его европейского турне, признался, что конкретики пока нет. «Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует агентство Байдена.

Накануне на вопрос о месте и дате также не смогли ответить в Кремле.