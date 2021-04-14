Финляндия хочет стать местом встречи Байдена и Путина. В Кремле пока не определились

Канцелярия финского президента рассказала о готовности организовать встречу лидеров РФ и Америки второй раз за три года.
«Финляндия всегда предоставляла хорошие дипломатические услуги. Что касается этой встречи, о готовности ее организовать было объявлено обеим сторонам», — цитирует 14 апреля заявление канцелярии Саули Ниинисте Iltalehti.
При этом пока нет понимания, в каком месте в Суоми могут быть организованы переговоры.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заверил, что о переговорах говорить «преждевременно», а конкретное место пока не выбрано.
СМИ называют ещё два варианта для места встречи — Исландию и Австрию.
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден предложил встретиться в третьей стране в «ближайшие месяцы».