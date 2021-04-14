FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Финляндия хочет стать местом встречи Байдена и Путина. В Кремле пока не определились

Финляндия снова готова принять переговоры президентов России и США

Канцелярия финского президента рассказала о готовности организовать встречу лидеров РФ и Америки второй раз за три года.

«Финляндия всегда предоставляла хорошие дипломатические услуги. Что касается этой встречи, о готовности ее организовать было объявлено обеим сторонам», — цитирует 14 апреля заявление канцелярии Саули Ниинисте Iltalehti.

При этом пока нет понимания, в каком месте в Суоми могут быть организованы переговоры.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заверил, что о переговорах говорить «преждевременно», а конкретное место пока не выбрано.

СМИ называют ещё два варианта для места встречи — Исландию и Австрию.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден предложил встретиться в третьей стране в «ближайшие месяцы».

Финляндия не раз выступала принимающей стороной для встреч на высоком уровне, в том числе глав США и СССР/РФ. В частности, первые полноформатные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в Хельсинки в 2018 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (7)

AlBerkut
Место встречи? Это то, которое изменить нельзя? 🤔
dedmoroz_5e4d8827384c2
ok', Джо, забиваемся на Валимаа в Шайбе на ... если не устраивает,... ну тогда Торфяновка ...
AksenovYuriy
Ни куда он не поедет, готов биться об заклад.
Просто стыдно и страшно в слух это признать, но Байден четкан, решил в лоб вопрос решить, самое страшное что может случиться - пойдут на провокацию чтобы дискредитировать страну в которую он "согласится" поехать. Страшно представить, на что могут пойти, солсбери покажется детским утренником в сравнении. На это тоже готов спорить, но тут ставки куда выше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний