Шестидесятилетний лихач накопил 75 штрафов ГИБДД в Петербурге. Оплатить их заставила перспектива лишиться прав

Как сообщает 11 мая пресс-служба УФССП по Петербургу, в отдел судебных приставов Центрального района поступили документы о взыскании 75 штрафов ГИБДД с 60-летнего жителя города. В течение 2020 года мужчина регулярно превышал скорость, а оплачивать штрафы не спешил, накопив их в итоге на 63 500 рублей.

Пожилой петербуржец любил погонять и упорно игнорировал штрафы ГИБДД, накопив задолженность по ним на сумму более 63 тысяч рублей. Но замаячившее на горизонте лишение прав всё же побудило лихача их оплатить.

При проверке имущественного положения должника выяснилось, что у мужчины в собственности имеются семь автомобилей, а на его имя открыты счета в нескольких банках. Пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, но «движения» на банковских счетах не было уже год. По месту регистрации должника обнаружить не удалось. Соседи рассказали, что тот давно переехал и по прежнему адресу появляется редко, но пристав всё же попросил передать ему, что вскоре его могут ограничить в праве на вождение автомобиля.

Этот шаг возымел действие, и уже через неделю отдел посетил представитель должника. Он пояснил, что его клиент о штрафах не знал, получил квитанции, и вскоре штрафы и исполнительский сбор за их неуплату в срок были оплачены. А пристав посоветовал не забывать периодически проверять себя в «Банке данных исполнительных производств» на сайте УФССП.

Как отмечают в ведомстве, за три месяца 2021 года петербургские приставы взыскали более 86 миллионов рублей штрафов ГИБДД.