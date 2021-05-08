«Недружественное расставание». Стали известны подробности развода Билла Гейтса и его жены Мелинды

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своём разводе ещё в марте, при этом расставание пары было «недружественным». Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает таблоид TMZ.



По данным портала, Мелинда Гейтс даже арендовала с этой целью остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь. Она намеревалась уехать туда с детьми и другими близкими родственниками, чтобы после объявления о разводе их не расспрашивали об этом журналисты. Примечательно, что Билла Гейтса на остров не пригласили, поскольку якобы члены семьи были на него злы. Чем вызвана эта злость, не уточняется.

