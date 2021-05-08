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«Недружественное расставание». Стали известны подробности развода Билла Гейтса и его жены Мелинды

Билл Гейтс и его жена планировали сообщить о своём разводе в марте

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своём разводе ещё в марте, при этом расставание пары было «недружественным». Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает таблоид TMZ.

По данным портала, Мелинда Гейтс даже арендовала с этой целью остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь. Она намеревалась уехать туда с детьми и другими близкими родственниками, чтобы после объявления о разводе их не расспрашивали об этом журналисты. Примечательно, что Билла Гейтса на остров не пригласили, поскольку якобы члены семьи были на него злы. Чем вызвана эта злость, не уточняется.

Одновременно с этим другое издание — People — со ссылкой на свои источники сообщает, что пара разводится из-за «ряда вещей». А то, что они решили объявить об этом именно сейчас, связано с тем, что их младшей дочери Фиби исполнилось 18.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 мая, Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись после 27 лет брака.

«Фонтанка» писала, что при разводе супруга Билла Гейтса получила 1,8 миллиарда долларов.

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Комментарии (2)

zlopopik
За пандемию этот торчок один лямку тянуть будет? Чтобы других не искали. С самого начала на него показали, так что отвертеться уже не удастся.
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