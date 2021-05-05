Стало известно, сколько денег получила супруга Билла Гейтса при разводе

Предприниматель Билл Гейтс и его супруга Мелинда, объявившие о разводе накануне, начали делить свое 145-миллиардное состояние. На счёт жены пришла сумма в 1,8 млрд долларов, сообщает 5 мая Bloomberg.
«Cascade Investment, холдинговая компания, созданная Биллом на доход от Microsoft Corp., согласно официальным документам США от 3 мая, перевела ценные бумаги на сумму более 1,8 миллиарда долларов США в пользу Мелинды Френч Гейтс», — пишет издание.
Пара курирует крупнейший частный фонд в мире, который называют «самой влиятельной и важной благотворительной организацией в мире». Объявляя о разводе, супруги пообещали, что большая часть их состояния будет пожертвована, при этом они оба останутся участниками Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который внес огромные суммы в области глобального здравоохранения, политики, в области изменения климата и социальных вопросов. Дальнейший раздел состояния, от которого зависит и судьба фонда, зависит от сотрудничества двух бывших.
Гейтс объявил о разводе после 27 лет брака всего через два года после того, как о расставании со своей женой Маккензи Скотт заявил в 2019 году основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос. Этот развод привел к разделению 16-процентной доли пары в Amazon.com Inc. в соотношении 75–25 в пользу Безоса. Это сделало Скотт четвертой богатейшей женщиной в мире и повлияло на глобальный благотворительный ландшафт, поскольку она стала одним из самых плодовитых жертвователей 2020 года, внося свой вклад в дело гендерного равенства вместе с Мелиндой Френч Гейтс.