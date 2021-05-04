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Король «5G и чипизации» разводится с женой

Билл Гейтс после 27 лет брака решил расстаться с супругой

Миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. Они намерены продолжать совместную работу в основанном ими благотворительном фонде.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы все люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на этом следующем этапе нашей жизни. Мы просим пространства и уединения для нашей семьи, когда начинаем ориентироваться в этой новой жизни», — говорится в опубликованном в Twitter 4 мая заявлении пары.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «раскрыл» проект по чипированию людей под видом вакцины от коронавируса. После этого Билл Гейтс пообещал не чипировать россиян.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Хорошая легенда, да дело скорее оптимизации налогообложения, уход от доп. налогов Байдена.
Neva
У нас тоже есть пример .
Woodruff Shnibbll
Если в старую бабку вставить брульянтовые зубы, то она от этого не помолодеет. Разве что могильщики на кладбище, буду внимательно следить за здоровьем перспективной бабульки.
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