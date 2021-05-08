Корнишоны, деньги и бесплатный проезд. Чем город собрался радовать ветеранов ко Дню Победы

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В Петербурге на данный момент проживают 78,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны: 4,7 тысяч — инвалиды и участники боев, 63,4 тысячи — блокадники, 10,1 тысяча — труженики тыла. Кроме того, 6,8 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Чиновники и муниципалы, как обычно, на время праздников решили предоставить этим людям дополнительные льготы, раздать какие-то деньги, подарить сладкое или чистое. «Фонтанка» собрала основное.

Выплаты

В апреле Пенсионный фонд России объявил, что 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике, получат, в соответствии с указом президента РФ, по 10 тысяч рублей. Выплату обещают доставить одновременно с пенсией.



Петербургские ветераны также получат деньги ко Дню Победы из городского бюджета. Участники и инвалиды ВОВ — по 10 тысяч рублей. По 7 тысяч — те, кто трудился на тыловых объектах и прифронтовых участках автомобильных и железных дорог, несовершеннолетние узники концлагерей, награжденные знаком «жителю блокадного Ленинграда», те, кто родился или проживал в блокадном кольце с 8 сентября 1941 года (полный перечень можно посмотреть здесь). Вдовы или вдовцы погибших воинов, инвалидов и участников войны получат по 4 тысячи.

Проезд

Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники концлагерей вне зависимости от гражданства и места жительства могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга — как метро, так и наземным — 7, 8 и 9 мая.

Кроме того, с 1 по 10 мая ветераны, инвалиды и участники ВОВ, некоторые другие группы (полный список здесь) и сопровождающие их лица могут бесплатно ездить по Западному скоростному диаметру. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предъявить подтверждающий документ кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД. При этом необходимо использовать полосы, где осуществляется оплата наличными, и желательно, чтобы в автомобиле не было транспондера. Если он все же есть и сработал, кассиру нужно предъявить документы, дающие право бесплатного проезда. В этом случае поездки будут скорректированы в течение семи рабочих дней.



Подарки

Муниципальные образования традиционно закупают к Дню Победы подарочные наборы и торжественные обеды для ветеранов.

Например, МО «Лиговка-Ямская», согласно данным с сайта госзакупок, раздарит 165 продуктовых наборов, состоящих из маринованных корнишонов, маслин, консервированных персиков и ананасов, печенья, чая, кофе с приложением поздравительной открытки. Контракт заключен на 219 780 рублей (по 1332 рубля за набор).

МО «Невский округ» устраивает два праздничных мероприятия с обедом (каждое — не более чем на 75 человек) 14 и 15 мая. В меню праздничный концерт не менее чем с пятью номерами и стол: оливье, профитроли с крабовым салатом, рыба, мясо с картофелем на горячее, напитки и десерт. Победитель конкурса предложил провести мероприятие за 186 тысяч рублей.

МО «Город Сестрорецк» заказало 612 подарочных наборов, состоящих из пачки чая и коробки шоколадных конфет весом 450–500 граммов. Победитель конкурса предложил выполнить задачу за 379,5 тысяч рублей (по 620 рублей за набор).



В МО «Петергоф» закупили комплекты постельного белья. 573 набора с полутораспальными пододеяльником, простыней и парой наволочек. Всего на это потратили 367 тысяч рублей. МО «Урицк» в закупке объединило и поздравление, и подарки, и потратит чуть более 1,32 млн рублей. На эти средства ветеранам торжественно вручат 1150 комплектов постельного белья, в отличие от коллег, наволочка в наборе предусмотрена всего одна. Кроме того, 420 наборов со скатертями и салфетками в рамках этой закупки приобрели для жителей муниципального образования, отмечающих в 2021 году 80, 85, 90, 95 и 100 лет. Поселок Металлострой за 350 тысяч рублей также подарит постельное белье в количестве 300 комплектов — и снова с двумя наволочками.

В Колпино местная администрация за 1,318 млн должна раздать ветеранам 1632 подарочных набора, которые состоят из коробки с гербом города, сбитня, томленой брусники с медом, фруктово-ореховой пасты и иван-чая «Богатырский».

В «Острове Декабристов», кроме открыток, ветераны должны получить праздничные сертификаты — пластиковые карты номиналом 1000 рублей каждая в магазины с преимущественно продовольственным ассортиментом, таких муниципалитет закупил 912 штук, соответственно, потратив на это чуть более 900 тысяч рублей.



Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 апреля объявил, что в разных районах города пройдет более 150 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. На организацию и проведение ряда массовых праздников, в числе которых и 9 мая, День знаний и Новый год, Смольный в этом году в виде субсидий выделил 219 млн рублей.



За минувший год (с апреля 2020-го по апрель 2021-го) Петербург потерял почти 14 тысяч ветеранов. Это примерно на четверть больше, чем в предыдущие годы.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

