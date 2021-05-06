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За год Петербург потерял почти 14 тысяч ветеранов ВОВ. Это на четверть больше, чем в прошлые годы

Ветераны ВОВ в Петербурге стали умирать на 25% чаще, чем в прошлые годы

За последний год в Петербурге скончались 13,9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, следует из данных правительства Петербурга, опубликованных 6 мая.

Сейчас в Северной столице проживают 78,2 тысячи ветеранов ВОВ, в том числе 4,7 тыс. инвалидов и участников войны, 63,4 тыс. жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тыс. тружеников тыла. Для сравнения, по итогам апреля 2020 года в городе было 92,1 тысячи ветеранов, сообщил комитет по социальной политике.

Ежегодно в Петербурге умирает по 10–12 тысяч ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, информировали в Смольном. Таким образом, за коронавирусный год потери выросли примерно на 25%.

«Это не только пандемия, но эти люди становятся старше и чаще уходят», — прокомментировал глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. Но в ведомстве подчеркнули, что разница учитывает не только скончавшихся, но и тех, кто мог переехать в другие регионы.

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Комментарии (8)

Mep_HoBoCNBNpcKa
Вот увидите и через сто лет вам будут показывать ветеранов!
coronel
Два последних предложения вызывают смешанные чувства
bluxer
Прикиньте, сколько сейчас должно быть лет реальному ветерану Войны.
Поддельных ветеранов пусть умственно отсталым по телевизору показывают.
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