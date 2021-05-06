За год Петербург потерял почти 14 тысяч ветеранов ВОВ. Это на четверть больше, чем в прошлые годы

За последний год в Петербурге скончались 13,9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, следует из данных правительства Петербурга, опубликованных 6 мая.
Сейчас в Северной столице проживают 78,2 тысячи ветеранов ВОВ, в том числе 4,7 тыс. инвалидов и участников войны, 63,4 тыс. жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тыс. тружеников тыла. Для сравнения, по итогам апреля 2020 года в городе было 92,1 тысячи ветеранов, сообщил комитет по социальной политике.
Ежегодно в Петербурге умирает по 10–12 тысяч ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, информировали в Смольном. Таким образом, за коронавирусный год потери выросли примерно на 25%.
«Это не только пандемия, но эти люди становятся старше и чаще уходят», — прокомментировал глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. Но в ведомстве подчеркнули, что разница учитывает не только скончавшихся, но и тех, кто мог переехать в другие регионы.