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Радуга задержалась в небе над Петербургом

В Петербурге с погодой всё сложно, но именно благодаря этому горожане под вечер 7 мая смогли полюбоваться радугой. Полное яркое «коромысло» провисело над городом больше часа, его видели из разных районов города, в Ленинградской и даже Псковской областях.

Радуга над Таврическим садом
Радуга над Таврическим садомФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Местами была видна только часть дуги. Фотографии петербуржцы выкладывают в соцсетях, в том числе в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Завтра в Ленинградской области, напомним, ожидается сильный дождь. 9 мая днём может обойтись без осадков, а окончательно погода должна наладиться, когда начнутся рабочие дни.

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Комментарии (5)

снегурочка
Не получилось у депутатов запретить радугу.
aborigenSPB
Вот, что значит госдуремары на отдыхе, можно любоваться запрещённым ими набором цветов не думая о законах.
lenten
"даже Псковской областях"
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Почему "даже"? В Псковской области редкость дождь при солнце?
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