В Петербурге с погодой всё сложно, но именно благодаря этому горожане под вечер 7 мая смогли полюбоваться радугой. Полное яркое «коромысло» провисело над городом больше часа, его видели из разных районов города, в Ленинградской и даже Псковской областях.

Местами была видна только часть дуги. Фотографии петербуржцы выкладывают в соцсетях, в том числе в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Завтра в Ленинградской области, напомним, ожидается сильный дождь. 9 мая днём может обойтись без осадков, а окончательно погода должна наладиться, когда начнутся рабочие дни.