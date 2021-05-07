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МЧС по Ленобласти объявило штормовое предупреждение

В Петербурге и области ожидаются сильные дожди, ночью снег

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Спасатели готовятся к неблагоприятному метеорологическому явлению на территории Ленинградской области.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 мая местами ожидаются сильные дожди. Это повышает вероятность ДТП, происшествий на акваториях, изменения в расписании движения воздушных судов и т.п.

В ночь на субботу возможен небольшой дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днём плюс 6–11. Ветер днём северо-западный, западный, 6–11 м/с.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (9)

f0ntan
Парад 9 мая будет под снегом?
265897540
За окном +8. Лето.
Летом в Питере жара!
Ты раздет, и я раздета.
Речка, солнце, хванчкара.

За окном +8. Осень.
Дождь-зануда моросит.
Мы с тобою куртки носим.
Питер листьями шуршит.

За окном зима. +8.
Заблудился где-то снег.
Листья с почками елозят, –
Распуститься или нет.

Вот пришла весна! +8.
Красота и благодать!!
Мы тулупы с себя сбросим.
Зелень в Питере опять.

Что бы в мире ни случилось.
Как бы вам ни повезло.
В жизни главное – стабильность
Всем синоптикам назло.

Автор: Эльвира Дворецкая
265922170
Какой же паскудный климат Питера... В Москве лучше! Москва - столица!
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