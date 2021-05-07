МЧС по Ленобласти объявило штормовое предупреждение

Спасатели готовятся к неблагоприятному метеорологическому явлению на территории Ленинградской области.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 мая местами ожидаются сильные дожди. Это повышает вероятность ДТП, происшествий на акваториях, изменения в расписании движения воздушных судов и т.п.

В ночь на субботу возможен небольшой дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днём плюс 6–11. Ветер днём северо-западный, западный, 6–11 м/с.