В пятницу, 7 мая, в Северной столице снова будет облачно, местами умеренный дождь. И 8 мая тоже дождь. 9-го он ожидается ночью, а 10-го — днём. Ясная солнечная погода, по прогнозам синоптиков, окончательно вернётся в город только во вторник, 11 мая, когда закончатся длинные выходные и петербуржцы отправятся на работу.

Метеорологические условия в регионе сегодня продолжает определять холодная периферия обширного циклона с центром над севером Карелии. Он сохранит преимущественно облачную погоду, временами будут идти дожди, а температурный фон останется на 3–4 градуса ниже климатической нормы: 7–9 градусов в Петербурге и 5–10 — по области, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.