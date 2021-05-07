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Плохой погоде осталось немного. Она наладится, как раз когда закончатся выходные

В Петербурге, по прогнозу синоптиков, продолжатся дожди

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В пятницу, 7 мая, в Северной столице снова будет облачно, местами умеренный дождь. И 8 мая тоже дождь. 9-го он ожидается ночью, а 10-го — днём. Ясная солнечная погода, по прогнозам синоптиков, окончательно вернётся в город только во вторник, 11 мая, когда закончатся длинные выходные и петербуржцы отправятся на работу.

Метеорологические условия в регионе сегодня продолжает определять холодная периферия обширного циклона с центром над севером Карелии. Он сохранит преимущественно облачную погоду, временами будут идти дожди, а температурный фон останется на 3–4 градуса ниже климатической нормы: 7–9 градусов в Петербурге и 5–10 — по области, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

8 мая, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет облачная с прояснениями погода, дождь, ветер умеренный. 9 мая ночью — облачная с прояснениями погода, днём переменная облачность и без существенных осадков. При этом станет чуть теплее — 10–12 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Riptide
Дождь за окнами весь день за окнами
Бежит за окнами опять,
И мы заохали и мы заохали
И мы заохали - нельзя гулять!
Дайте музыку, скорее музыку,
Скорее музыку, музыку, всё кувырком...
Туфли узкие скинь туфли узкие
Скинь туфли узкие - и босиком!
А за окнами гроза за окнами
Гремит за окнами в саду
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Кого - то ждут
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