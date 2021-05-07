Amnesty International вернула Навальному статус узника совести

Организация пояснила, что ранее приняла решение лишить российского оппозиционера статуса «узник совести» из-за заявлений в 2007 и 2008 годах. «Российское правительство и его сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального», — констатировали в AI.

После этого эпизода Amnesty запустила пересмотр своего подхода к использованию термина «узник совести». В качестве промежуточного шага было принято решение не лишать этого статуса людей на основании их поведения в прошлом. В организации подчеркнули, что статус «узник совести» не означает поддержку взглядов человека, которому был присвоен этот статус, а только с защитой прав этого человека.

Напомним, статус «узника совести» организация присвоила Навальному в январе 2021 года, после того, как оппозиционера взяли под стражу сразу после прилета в Россию. Свое решение AI изменила месяц спустя, объяснив решение ранними высказываниями политика, которые организация расценила как равносильные возбуждению ненависти.

После этого в AI сменилось руководство, и новая глава организации Аньес Калламар в апреле обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Навальному врачей и немедленно освободить оппозиционного политика. Из-за недопуска врачей Навальный объявил голодовку 31 марта. Прекратил он её только 23 апреля.