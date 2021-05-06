«В администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием». Песков рассказал о том, работают ли в Кремле Боширов и Петров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, где сейчас работают предполагаемые агенты российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Таким образом он ответил на вопрос о том, правда ли, что они могут быть трудоустроены в администрации президента и трудиться в подразделении, занимающемся спортивным питанием.
«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагаются резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — цитирует Пескова 6 мая РИА Новости.
«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что Петров и Боширов получили новую работу, «потому что больше не могут работать шпионами». «Это важные представители Кремля, так сказать, для разных российских регионов», — отметил он, не вдаваясь в подробности.
Сами Петров и Боширов в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян до этого заявляли, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.