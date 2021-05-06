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«В администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием». Песков рассказал о том, работают ли в Кремле Боширов и Петров

Дмитрий Песков заявил, что предполагаемые «тайные агенты» Петров и Боширов не работают в администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, где сейчас работают предполагаемые агенты российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Таким образом он ответил на вопрос о том, правда ли, что они могут быть трудоустроены в администрации президента и трудиться в подразделении, занимающемся спортивным питанием.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагаются резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — цитирует Пескова 6 мая РИА Новости.

«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что Петров и Боширов получили новую работу, «потому что больше не могут работать шпионами». «Это важные представители Кремля, так сказать, для разных российских регионов», — отметил он, не вдаваясь в подробности.

Сами Петров и Боширов в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян до этого заявляли, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.

Александра Петрова и Руслана Боширова британская разведка подозревала в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «Новичком». В Европе и США их называют не иначе как сотрудниками ГРУ. Согласно расследованию Bellingcat и Insider, Александр Петров — это Анатолий Владимирович Чепига, полковник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), а Руслан Боширов — офицер разведки Александр Мишкин. После отравления в Солсбери в 2018–2019 годах США и Евросоюз ввели против Чепиги персональные санкции за «применение химического оружия в Солсбери».

17 апреля 2021 года МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.

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Комментарии (6)

Петров&Боширов
Потому что все поклёпство!!!
Софья Рафаиловна
Да уж какое там спортивное питание в кремле. Там геронтологи нужны да дворники - песок подметать
BrotherRabbit
правильно ответил: если ты включаешь дурака, то выключать уже нельзя
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