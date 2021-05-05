Путин и Эрдоган обсудили возможность производства «Спутника V» в Турции. Поставка вакцины вернет туризм между странами

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма. Содержание их телефонного разговора 5 мая приводит пресс-служба Кремля.



Главы стран «в деталях обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации». Путин выразил готовность оказать стране помощь в этом вопросе и организовать поставки российской вакцины в Турцию уже с мая. В Кремле добавили, что также «прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях».