Путин и Эрдоган обсудили возможность производства «Спутника V» в Турции. Поставка вакцины вернет туризм между странами

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма. Содержание их телефонного разговора 5 мая приводит пресс-служба Кремля.
Главы стран «в деталях обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации». Путин выразил готовность оказать стране помощь в этом вопросе и организовать поставки российской вакцины в Турцию уже с мая. В Кремле добавили, что также «прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях».
Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что подобные совместные усилия позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма.
В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этих двух странах. Ограничения действуют до 1 июня. Петербуржцы, как писала «Фонтанка», были вынуждены проводить отпуск в очередях за билетами на вывозные рейсы, а некоторые туроператоры оставшимся без отдыха жителям отказывались возвращать деньги за сорвавшийся отпуск в Турции, и их клиенты «выбивали» кровные через суд.
В конце апреля Турция заявила, что намерена бороться с распространением инфекции в стране с помощью российской вакцины.