FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
74.86р89.77р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
16
Печать

Путин и Эрдоган обсудили возможность производства «Спутника V» в Турции. Поставка вакцины вернет туризм между странами

Путин обсудил с президентом Турции условия для возобновления туризма

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма. Содержание их телефонного разговора 5 мая приводит пресс-служба Кремля.

Главы стран «в деталях обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации». Путин выразил готовность оказать стране помощь в этом вопросе и организовать поставки российской вакцины в Турцию уже с мая. В Кремле добавили, что также «прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях».

Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что подобные совместные усилия позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма.

В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этих двух странах. Ограничения действуют до 1 июня. Петербуржцы, как писала «Фонтанка», были вынуждены проводить отпуск в очередях за билетами на вывозные рейсы, а некоторые туроператоры оставшимся без отдыха жителям отказывались возвращать деньги за сорвавшийся отпуск в Турции, и их клиенты «выбивали» кровные через суд.

В конце апреля Турция заявила, что намерена бороться с распространением инфекции в стране с помощью российской вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

altnec
И ЧЁ?
Вакцину ВОЗ "V@ признает в июле, а до этого , все кто её уже на людях делает, испытывают за мзду на своих же согражданах.
По сути - подсудное действие.
Михаил Петров-Водкин
и помидорами турка пугнуть, чтобы газ покупал
Trurl
Россия нашла себе достойного партнёра! Как говорили на Руси "По Сеньке и шапка"...
СССР был достойным партнёром и соперником США. Уровень нынешней России - Турция... Какая уж там "Большая семёрка"! Каждый сверчок знай свой шесток.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний