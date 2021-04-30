FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Вместо россиян в Турции прописался «Спутник V»

Турция одобрила использование российской вакцины

Турецкая республика стала 63-й страной мира, в которой была зарегистрирована российская вакцина «Спутник V».

«С начала пандемии Россия и Турция активно сотрудничали для совместной борьбы с коронавирусом. РФПИ приветствует решение министерства здравоохранения Турции одобрить применение вакцины «Спутник V», — заявил 30 апреля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. — Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни».

Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявили о сотрудничестве для производства «Спутника V» в самой стране. Выпуск препарата может начаться в течение ближайших месяцев сразу на нескольких предприятиях.

Ранее Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. И вывезли организованных туристов. Ограничения введены до 1 июня. После этого Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний