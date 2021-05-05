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Стала известна официальная причина смерти принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался от старости. Об этом 5 мая сообщает Telegraph со ссылкой на документы о его смерти.

В них сказано, что причиной ухода из жизни 99-летнего принца является преклонный возраст. Издание отмечает, что в документах также говорится, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у мужа королевы не было.

Принц Филипп был женат на Елизавете II 73 года. Он ушел из жизни 9 апреля и был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Королева приняла решение соблюдать траур 30 дней. Титулы герцога Эдинбургского перешли к их старшему сыну, наследнику престола принцу Чарльзу.

За несколько недель до смерти принца Филиппа выписали из больницы, где он, по данным Telegraph, перенес операцию на сердце. В июне герцог Эдинбургский должен был отметить вековой юбилей.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Старость сама по себе не может являться причиной.
Причины, в данном случае на 99.999% естественные, но в любом случае старость заболеванием не является и не может быть причиной...
Riptide
Изменение научного отношения к смерти, низведение смерти до естественного физиологического процесса, требующего квалифицированного физиологического анализа и изучения, пожалуй, особенно рельефно проявилось в высказывании И. П. Павлова: «…Какое обширное и плодотворное поле раскрылось бы для физиологического исследования, если бы немедленно после вызванной болезни или ввиду неминуемой смерти экспериментатор искал с полным знанием дела способ победить ту и другую» (И. П. Павлов, собрание сочинений, т. 1, с. 364).
Sergey_L
Матушка-императрица изволили скончаться (с)
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