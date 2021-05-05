Стала известна официальная причина смерти принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался от старости. Об этом 5 мая сообщает Telegraph со ссылкой на документы о его смерти.



В них сказано, что причиной ухода из жизни 99-летнего принца является преклонный возраст. Издание отмечает, что в документах также говорится, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у мужа королевы не было.

Принц Филипп был женат на Елизавете II 73 года. Он ушел из жизни 9 апреля и был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Королева приняла решение соблюдать траур 30 дней. Титулы герцога Эдинбургского перешли к их старшему сыну, наследнику престола принцу Чарльзу.