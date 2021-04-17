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Принц Филипп упокоился в часовне Виндзора. Там он будет ждать супругу

Принца Филиппа похоронили в Великобритании

Супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прошла в узком кругу.

По данным BBC, на похоронах присутствовали из-за коронавирусных ограничений 30 человек, в том числе принцы Уильям и Гарри. Последний, как отмечает The Guardian, показался на публике в присутствии королевской семьи впервые после скандального интервью Опре Уинфри. Его супруга Меган Маркл из-за беременности осталась в США.

Ровно в 15:00 по британскому времени во всём королевстве была минута молчания, её начало и конец перед панихидой обозначили вооруженные силы Великобритании, салютовав из орудий.

Из-за ковида королева вынуждена была сидеть в часовне одна.

Во время отпевания прозвучала и русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», пишет РИА Новости. Молитвы и музыкальные фрагменты для похорон герцог Эдинбургский заранее выбрал сам. Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.

Как отмечает ТАСС, после завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу. Она станет для принца лишь временным пристанищем. После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней — в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895–1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930–2002).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выложил в «Твиттере» фотографию, где он стоит со склоненной головой и в черном, с подписью: «Вечная память принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, 1921–2021». Джонсон в другой ситуации присутствовал бы на таких королевских похоронах, как эти, но уступил место другому члену семьи на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.

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Комментарии (4)

killbeachtrash
Его Высочество честно служило своей стране, он был на развалинах после бомбардировок в Лондоне вместе с королевой, он служил за нее ( любил правда быстро кататься на машине с нарушениями)...О Вас я буду помнить...Кто вспомнит хорошим о ..в России ....?
снегурочка
Заголовочек у статьи...как бы помягче - странноват.
Danik
Всем бы так!
Молоток.
Пожил в своё удовольствие!
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