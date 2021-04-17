Принц Филипп упокоился в часовне Виндзора. Там он будет ждать супругу

По данным BBC, на похоронах присутствовали из-за коронавирусных ограничений 30 человек, в том числе принцы Уильям и Гарри. Последний, как отмечает The Guardian, показался на публике в присутствии королевской семьи впервые после скандального интервью Опре Уинфри. Его супруга Меган Маркл из-за беременности осталась в США.

Ровно в 15:00 по британскому времени во всём королевстве была минута молчания, её начало и конец перед панихидой обозначили вооруженные силы Великобритании, салютовав из орудий.

Во время отпевания прозвучала и русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», пишет РИА Новости. Молитвы и музыкальные фрагменты для похорон герцог Эдинбургский заранее выбрал сам. Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.

Как отмечает ТАСС, после завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу. Она станет для принца лишь временным пристанищем. После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней — в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895–1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930–2002).