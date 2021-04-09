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В Великобритании на 30 дней откажутся от принятия новых законов. Королевская семья будет скорбеть месяц

В Великобритании объявили национальный траур по ушедшему из жизни принцу Филиппу

Траур по мужу королевы Елизаветы II объявлен по всей Великобритании

«Королева будет соблюдать траур после смерти принца Филиппа <...> Период официального королевского траура продлится 30 дней», — сообщает 9 апреля Daily Mail.

В это время Елизавета II не будет выполнять своих обязанностей монарха, а государственные дела также будут приостановлены. На практике это означает, что новые законы приниматься не будут.

Кроме того, в королевстве приспустят флаги. Парламентарии будут носить черные ленточки в память о принце Филиппе.

Похороны пройдут в Виндзорском замке в соответствии с пожеланиями усопшего. В Лондоне также ожидается процессия, если это позволят сделать коронавирусные ограничения.

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Комментарии (2)

AlBerkut
А какие события должны произойти в России, чтобы хотя бы 30 дней новые законы не принимались? 🤔
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