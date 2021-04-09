В Великобритании на 30 дней откажутся от принятия новых законов. Королевская семья будет скорбеть месяц

Траур по мужу королевы Елизаветы II объявлен по всей Великобритании
«Королева будет соблюдать траур после смерти принца Филиппа <...> Период официального королевского траура продлится 30 дней», — сообщает 9 апреля Daily Mail.
В это время Елизавета II не будет выполнять своих обязанностей монарха, а государственные дела также будут приостановлены. На практике это означает, что новые законы приниматься не будут.
Кроме того, в королевстве приспустят флаги. Парламентарии будут носить черные ленточки в память о принце Филиппе.
Похороны пройдут в Виндзорском замке в соответствии с пожеланиями усопшего. В Лондоне также ожидается процессия, если это позволят сделать коронавирусные ограничения.