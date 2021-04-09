Титулы скончавшегося супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа перешли к его старшему сыну, наследнику престола Чарльзу, который стал герцогом Эдинбургским. Об этом сообщает британская геральдическая палата 9 апреля.

«Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать — ред.)», — говорится в заявлении британской геральдической палаты.

