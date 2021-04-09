Титулы скончавшегося супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа перешли к его старшему сыну, наследнику престола Чарльзу, который стал герцогом Эдинбургским. Об этом сообщает британская геральдическая палата 9 апреля.
«Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать — ред.)», — говорится в заявлении британской геральдической палаты.
В случае, если Чарльз станет королем Великобритании, будет сделано исключение: титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился, принц Филипп и принц Чарльз договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филиппа, и королевы.
Принц Филипп — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни в возрасте 99 лет в минувшую пятницу. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.
Королевская семья будет соблюдать траур в течение месяца.