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«Важные истории»: СК затягивал расследование дела из-за статьи про бывшую жену Сечина, чтобы следить за журналистами

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин рассказал о том, что, по его мнению, сотрудники СК с 2016 года затягивали расследование дела о неприкосновенности частной жизни бывшей супруги Игоря Сечина в связи со статьей о яхте «Принцесса Ольга». Этот корабль называют одним из самых роскошных в мире.

Как написал 3 мая Анин со ссылкой на материалы уголовного дела, сроки расследования намеренно продлевались. Сотрудники СК утверждали, что не могут найти «неустановленное лицо "Романа Анина"» и писали его имя в кавычках. Это позволило им продолжать сбор информации об Анине и сотрудниках «Новой газеты», изучать их контакты и данные электронных почт.

Дело о неприкосновенности частной жизни бывшей жены Игоря Сечина возбудили в сентябре 2016 года после публикации в «Новой газете» материала с утверждением о том, что супруга руководителя «Роснефти» якобы связана с яхтой «Принцесса Ольга». Выводы о том, что именно на борту этого корабля много времени проводит Ольга Сечина, Анин сделал по снимкам в Instagram.

В марте 2021 года дело реанимировали. У Анина и в редакции «Важных историй» прошли многочасовые обыски. Журналист проходит в статусе свидетеля.

«Судя по материалам уголовного дела, моей разработкой занимается Шестая служба Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Официальная задача этой службы — обеспечивать государственную защиту свидетелям по уголовным делам, но неофициальные полномочия подразделения почти безграничны. Шестая служба считается одной из самых влиятельных в ФСБ, СМИ ее называют "сечинский спецназ"», — отметил Анин.

С «Фонтанкой» журналист делился тем, что именно интересовало следователей на допросе. Вопросы касались того, как устроен процесс публикации материалов в «Новой газете» и как именно Анин смог просматривать фотографии в Instagram Ольги Сечиной, если она закрыла свой профиль.

Больше 250 журналистов из 63 стран 3 мая, во Всемирный день свободы печати, выступили в поддержку Романа Анина, студенческого журнала DOXA, а также «Медузы», признанной иностранным агентом. Подписанты обращения, среди которых есть сотрудники BBC, The Washington Post, The Guardian и других ведущих мировых СМИ, выразили обеспокоенность тем, что при нынешней власти в России «государство начало оказывать давление» на независимые издания.

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Комментарии (2)

rumet
И этот больной на голову бывший шпиён-гуманитарий руководит крупнейшей нефтегазовой конторой страны. Государственной. Приватизировали государство и органы сыска-репрессий превратили в свою преторианскую гвардию.
Uni
Зазеркалье расеянское.
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