«Важные истории»: СК затягивал расследование дела из-за статьи про бывшую жену Сечина, чтобы следить за журналистами

Как написал 3 мая Анин со ссылкой на материалы уголовного дела, сроки расследования намеренно продлевались. Сотрудники СК утверждали, что не могут найти «неустановленное лицо "Романа Анина"» и писали его имя в кавычках. Это позволило им продолжать сбор информации об Анине и сотрудниках «Новой газеты», изучать их контакты и данные электронных почт.

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин рассказал о том, что, по его мнению, сотрудники СК с 2016 года затягивали расследование дела о неприкосновенности частной жизни бывшей супруги Игоря Сечина в связи со статьей о яхте «Принцесса Ольга». Этот корабль называют одним из самых роскошных в мире.

Дело о неприкосновенности частной жизни бывшей жены Игоря Сечина возбудили в сентябре 2016 года после публикации в «Новой газете» материала с утверждением о том, что супруга руководителя «Роснефти» якобы связана с яхтой «Принцесса Ольга». Выводы о том, что именно на борту этого корабля много времени проводит Ольга Сечина, Анин сделал по снимкам в Instagram.



В марте 2021 года дело реанимировали. У Анина и в редакции «Важных историй» прошли многочасовые обыски. Журналист проходит в статусе свидетеля.



«Судя по материалам уголовного дела, моей разработкой занимается Шестая служба Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Официальная задача этой службы — обеспечивать государственную защиту свидетелям по уголовным делам, но неофициальные полномочия подразделения почти безграничны. Шестая служба считается одной из самых влиятельных в ФСБ, СМИ ее называют "сечинский спецназ"», — отметил Анин.



С «Фонтанкой» журналист делился тем, что именно интересовало следователей на допросе. Вопросы касались того, как устроен процесс публикации материалов в «Новой газете» и как именно Анин смог просматривать фотографии в Instagram Ольги Сечиной, если она закрыла свой профиль.

