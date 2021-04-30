Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он хочет публично обсудить с ним уголовное дело, возбуждённое в отношении редакторов студенческого журнала DOXA. Запись интервью с Жижеком по этому поводу разместили на YouTube коллеги фигурантов дела.

«Он, насколько мне удалось выяснить, образованный человек, он опубликовал множество статей и так далее, — говорит Жижек. — Было бы здорово с ним подискутировать на эту тему, и я вызываю его [на дебаты] в духе взаимоуважения, потому что происходящее в России меня искренне беспокоит».

Далее философ заявляет, что, по его мнению, такие люди, как редакторы DOXA, нужны России, «поскольку их нельзя отнести к наивным поклонникам различных существующих политических режимов — эти молодые люди стараются предлагать конструктивную критику в общественной дискуссии».



Издание «Медиазона» напоминает, что Славой Жижек был одним из первых исследователей из университетов разных стран, подписавших открытое письмо в поддержку задержанных редакторов DOXA. Кроме него данное обращение также подписали философы Этьен Балибар, Джудит Батлер и ещё несколько сотен исследователей.



Напомним, что обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич прошли 14 апреля. У них изъяли технику и оборудование для съёмок. Основанием для возбуждения дела в их отношении стали два поста в Instagram, где журналисты объясняли, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов — участников акции.



Суд ограничил журналистов запретом на ряд действий: им нельзя покидать жилое помещение с 00:00 часов до 23:59, пользоваться Интернетом и средствами связи и общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката.

