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Главу СК Бастрыкина вызвали на дебаты по уголовному делу журнала DOXA. Перчатку бросил словенский философ Жижек

Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК РФ Александра Бастрыкина

Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он хочет публично обсудить с ним уголовное дело, возбуждённое в отношении редакторов студенческого журнала DOXA. Запись интервью с Жижеком по этому поводу разместили на YouTube коллеги фигурантов дела.

«Он, насколько мне удалось выяснить, образованный человек, он опубликовал множество статей и так далее, — говорит Жижек. — Было бы здорово с ним подискутировать на эту тему, и я вызываю его [на дебаты] в духе взаимоуважения, потому что происходящее в России меня искренне беспокоит».

Далее философ заявляет, что, по его мнению, такие люди, как редакторы DOXA, нужны России, «поскольку их нельзя отнести к наивным поклонникам различных существующих политических режимов — эти молодые люди стараются предлагать конструктивную критику в общественной дискуссии».

Издание «Медиазона» напоминает, что Славой Жижек был одним из первых исследователей из университетов разных стран, подписавших открытое письмо в поддержку задержанных редакторов DOXA. Кроме него данное обращение также подписали философы Этьен Балибар, Джудит Батлер и ещё несколько сотен исследователей.

Напомним, что обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич прошли 14 апреля. У них изъяли технику и оборудование для съёмок. Основанием для возбуждения дела в их отношении стали два поста в Instagram, где журналисты объясняли, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов — участников акции.

Суд ограничил журналистов запретом на ряд действий: им нельзя покидать жилое помещение с 00:00 часов до 23:59, пользоваться Интернетом и средствами связи и общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката.

«Фонтака» писала, что один из редакторов DOXA — Владимир Метелкин — сообщил о нежелательных знаках внимания к своей персоне со стороны женщины-следователя, называвшей его «сексуальным». Позднее её отстранили от работы с ним.

О журнале DOXA читайте подробно в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

AlexOzz
Ну кто такой Славой Жижек? А вот (глаза в небо) г-н Бастрыкин - это величина, я б ему палец в рот не положил....
CassNeverhood
Жиденький оппонент Бастрыкину вызвался
AndrewBarsik
По-видимому скоро узнаем о возбуждении уголовного дела в отношении Славы Жижека
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