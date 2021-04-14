К редакторам и «редакторкам» журнала DOXA пришли с обысками. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги Навального

Журналистам студенческого журнала предъявили обвинение по тому же делу, что и оппозиционеру Леониду Волкову.
«Сегодня в 6 утра в офисе нашего журнала, а также в квартирах у редакторов и редакторок Армена Арамяна, Владимира Метёлкина, Аллы Гутниковой и Наташи Тышкевич прошли обыски», — сообщается 14 апреля в заявлении издания.
Журналистов обвиняют по части 2 статьи 15 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий) после видео, в котором они рассуждают о незаконности отчисления из вуза за участие в несанкционированных акциях.
Глава правозащитной организации «Агора» в Telegram уточнил, что редакторам DOXA предъявили обвинение по тому же самому делу, что и соратнику Навального Леониду Волкову. «По этому делу в течение февраля — марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах», — написал Павел Чиков.
Следователи возбудили дело против Леонида Волкова «о вовлечении подростков в протесты» 28 января. До этого оппозиционер опубликовал призыв к родителям не пускать на акции протеста своих детей, объяснить им, как это опасно, и пойти самим.