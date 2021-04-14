К редакторам и «редакторкам» журнала DOXA пришли с обысками. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги Навального

Сотрудникам DOXA предъявили обвинение по делу о вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия»