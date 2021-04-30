FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Киргизия заявила о 31 погибшем в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном

Число погибших в результате боестолкновения на таджикско-киргизской границе выросло до 31

В ходе вооружённого конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб 31 человек, количество пострадавших возросло до 154. Об этом на пресс-конференции 30 апреля заявила замминистра здравоохранения Киргизиии Элиза Солтонбекова, сообщает РИА Новости.

По словам представителя киргизского минздрава, из общего числа пострадавших 121 — это гражданские лица.

Напомним, что конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана в четверг, 29 апреля, перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром 30 апреля сообщалось о 13 погибших гражданах Киргизии и трёх — Таджикистана.

Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное — спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах. Столкновения на границе, произошедшие утром 29 апреля, вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причиной стало обострение спора о распределении водных ресурсов. Генпрокуратура Киргизии начала досудебное производство по ст. 380 УК КР (преступление против мира). В ночь на 30 апреля стороны договорились прекратить вооруженный конфликт и отвести войска.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний