Киргизия заявила о 31 погибшем в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном

В ходе вооружённого конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб 31 человек, количество пострадавших возросло до 154. Об этом на пресс-конференции 30 апреля заявила замминистра здравоохранения Киргизиии Элиза Солтонбекова, сообщает РИА Новости.



По словам представителя киргизского минздрава, из общего числа пострадавших 121 — это гражданские лица.



Напомним, что конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана в четверг, 29 апреля, перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

