Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба киргизского МИД.
«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе киргизского МИД также отметили, что стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по урегулированию ситуации на приграничной территории. В Бишкеке заявляют, что киргизская сторона «не претендует на чужие территории и своей землёй ни с кем делиться не намерена».
Также «в течение самых ближайших часов» стороны договорились провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, на которой будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.
«Фонтанка» писала, что в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась ситуация — между военными двух стран произошла перестрелка. В эскалации напряженности обе стороны обвинили друг друга.
По данным минздрава Киргизии, в результате боестолкновения пострадал 31 человек, один военнослужащий погиб. В Баткенской областной администрации (Киргизия) заявили, что из нескольких приграничных сёл были эвакуированы 848 человек.