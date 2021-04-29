Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба киргизского МИД.



«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации», — говорится в сообщении.



В пресс-службе киргизского МИД также отметили, что стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по урегулированию ситуации на приграничной территории. В Бишкеке заявляют, что киргизская сторона «не претендует на чужие территории и своей землёй ни с кем делиться не намерена».

