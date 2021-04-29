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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Главы МИД Киргизии и Таджикистана сообщили о перемирии и отводе войск из зоны конфликта

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба киргизского МИД.

«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе киргизского МИД также отметили, что стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по урегулированию ситуации на приграничной территории. В Бишкеке заявляют, что киргизская сторона «не претендует на чужие территории и своей землёй ни с кем делиться не намерена».

Также «в течение самых ближайших часов» стороны договорились провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, на которой будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

«Фонтанка» писала, что в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась ситуация — между военными двух стран произошла перестрелка. В эскалации напряженности обе стороны обвинили друг друга.

По данным минздрава Киргизии, в результате боестолкновения пострадал 31 человек, один военнослужащий погиб. В Баткенской областной администрации (Киргизия) заявили, что из нескольких приграничных сёл были эвакуированы 848 человек.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел «Головной», где произошла перестрелка 28 апреля, является «стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана». В свою очередь в Душанбе утверждают, что, в соответствии с картами 1924–1927 и 1989 годов, «Головной» «всецело принадлежит Республике Таджикистан».

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, несогласованными остаются 375 км.

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Комментарии (3)

Майор Пронин
Ещё не хватало киргизско-таджикских разборок где-нибудь в районе Сенной.
Иван 2пырьев
- эй, ти что стрэляешь?
- ти сам начал
- я не начинал, нэ надо стрелять
- карашо, есь че? В чайхане жду
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