Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что на границе с Таджикистаном пограничные войска и спецназ использовали миномёты и пулемёты против киргизских военнослужащих.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киргизское ведомство, военные Таджикистана днём 29 апреля «начали массированный обстрел, в том числе из миномётов, пулемётов и автоматов у водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

Ранее заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что между сотрудниками силовых структур двух стран произошла перестрелка, в результате которой ранены четыре человека. Он констатировал, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В Таджикистане, в свою очередь, заявили, что это именно военные Киргизии первыми открыли огонь по военнослужащим пограничных войск соседней страны.

