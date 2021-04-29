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На таджикско-киргизской границе — боестолкновение. Число пострадавших в перестрелке растёт

Вооружённый конфликт произошёл на границе Таджикистана и Киргизии

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что на границе с Таджикистаном пограничные войска и спецназ использовали миномёты и пулемёты против киргизских военнослужащих.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киргизское ведомство, военные Таджикистана днём 29 апреля «начали массированный обстрел, в том числе из миномётов, пулемётов и автоматов у водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

Ранее заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что между сотрудниками силовых структур двух стран произошла перестрелка, в результате которой ранены четыре человека. Он констатировал, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В Таджикистане, в свою очередь, заявили, что это именно военные Киргизии первыми открыли огонь по военнослужащим пограничных войск соседней страны.

По информации 24.kg, накануне, 28 апреля, в районе, где на территории Киргизии установлен пограничный столб, таджикские военные разместили камеры, после чего завязалась драка с местными жителями. Киргизские власти ввели режим ЧС. При этом местные СМИ сообщали, что в результате перестрелки между военными двух стран на тот момент пострадали не менее 10 человек. К месту происшествия начала стягивается тяжёлая военная техника.

По данным ведомств Киргизии, ситуация обострилась утром в четверг, 29 апреля, когда граждане Таджикистана начали обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей.

РИА Новости со ссылкой на киргизский Минздрав сообщает, что в Баткенскую областную больницу поступили семь пострадавших с огнестрельными ранениями, из них четверо находятся в стабильно тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Двух человек оперируют. Ещё троих раненых доставили в сельские больницы. Позже число пострадавших, по данным киргизских властей, выросло до 15.

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл оперативное совещание с правительством. Власти республики создали рабочую группу по урегулированию ситуации на границе, внешнеполитическому ведомству поручено работать над разрешением конфликта по дипломатическим каналам.

По последним данным ТАСС, обстановка в зоне конфликта остается напряжённой. Сообщается, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии. В свою очередь киргизские граждане заблокировали дорогу в таджикский анклав Ворух. В зоне противостояния в настоящее время находятся полпред правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Уларбек Шаршеев. По состоянию на 14:49 мск, передаёт агентство, количество пострадавших киргизских граждан в ходе конфликта на границе с Таджикистаном составляет более 20 человек. Об этом сообщает МЧС Киргизии.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, несогласованными остаются 375 км.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Теперь встречаем 'беженцев'?
От войны бегущих и таких несчастных...
ConnectingPpl
Красивые места, а населены чем-то непонятным. При европейцах были бы прекрасные, чистые и спокойные страны.
WuhanRockCafe
Как всегда Фъ страдает неполнотой информации - ведь таджики неспроста стали из ружей в киргизов палить.
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