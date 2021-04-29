Киргизские военные заявили, что спецназ захватил таджикскую погранзаставу. На место с обеих сторон стягивают дополнительные силы.
Как сообщает 29 апреля РИА Новости, в настоящий момент известно как минимум об одном погибшем, несколько человек получили ранения.
«Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя правительства в Баткенской области (Киргизия) Омурбека Суваналиева, в свою очередь, уточняет, что погибший в перестрелке — гражданин Киргизии. По его словам, перестрелка силовиков в этом районе не прекращается. Он также сообщил, что граждане Таджикистана подожгли несколько домов на окраине села, откуда ранее были эвакуированы киргизы.
В то же время источник в штабе Минобороны Таджикистана заявил, что военные этой страны не стягивают дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией.
Ранее «Фонтанка» писала, что в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между пограничниками двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили в эскалации напряжённости друг друга.