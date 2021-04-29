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Киргизские военные сообщили о захвате таджикской погранзаставы. В результате боестолкновения — как минимум один погибший

В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии погиб как минимум один военнослужащий киргиз

Киргизские военные заявили, что спецназ захватил таджикскую погранзаставу. На место с обеих сторон стягивают дополнительные силы.

Как сообщает 29 апреля РИА Новости, в настоящий момент известно как минимум об одном погибшем, несколько человек получили ранения.

«Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя правительства в Баткенской области (Киргизия) Омурбека Суваналиева, в свою очередь, уточняет, что погибший в перестрелке — гражданин Киргизии. По его словам, перестрелка силовиков в этом районе не прекращается. Он также сообщил, что граждане Таджикистана подожгли несколько домов на окраине села, откуда ранее были эвакуированы киргизы.

В то же время источник в штабе Минобороны Таджикистана заявил, что военные этой страны не стягивают дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией.

Ранее «Фонтанка» писала, что в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между пограничниками двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили в эскалации напряжённости друг друга.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел «Головной», где произошла перестрелка 28 апреля, является «стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана». В свою очередь в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924–1927 и 1989 годов «Головной» «всецело принадлежит Республике Таджикистан».

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, несогласованными остаются 375 км..

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Комментарии (8)

265869877
А русская весна там будет?
RemyMartin
Возвращают, так сказать, в родную гавань.
Dimitry Antonov
Не перестают меня удивлять братские народы бывшего СССР. Что же такое происходит? Испортились со временем или братскими, на самом деле, не были никогда?
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