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Таджикистан и Киргизия подсчитывают убитых и раненых — их десятки. Сгорели дома, эвакуированы люди

Киргизия сообщила о 13 погибших в конфликте с Таджикистаном

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии, сообщает 30 апреля «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны. «Коммерсантъ» пишет о 134 раненых.

В числе погибших — трое киргизских пограничников. «29 апреля 2021 года в ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору» ПС ГКНБ, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — цитирует ТАСС сообщение Погранслужбы (ПС) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Власти Таджикистана пока не сообщали новые данные, вечером 29 апреля было известно о гибели трех человек и 31 пострадавшем.

Среди пострадавших в ходе конфликта россиян нет, сообщает посольство РФ в Бишкеке, передаёт ТАСС.

В зоне конфликта провели эвакуацию. «Около 13,5 тысячи жителей пограничных местностей эвакуированы в более безопасные места», — заявил представитель пресс-службы администрации Баткенской области Киргизии. По данным администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов, горели дома, магазины, кафе и АЗС и в других сёлах, передает РИА Новости.

Обстановка в районе границы Киргизии и Таджикистана, где произошел вооруженный конфликт, 30 апреля пока спокойная. С момента прекращения огня не было никакой стрельбы, жители возвращаются в свои дома, сообщил РИА Новости источник в мэрии города Исфара, расположенного неподалёку от границы.

По данным ТАСС, милиции Киргизии сообщили, что военная техника Таджикистана, несмотря на достигнутые сторонами договоренности о прекращении огня и отводе воинских подразделений из зоны вооруженного конфликта, продолжает оставаться на территории одного из сел Баткенской области Киргизии.

Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное — спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах. Столкновения на границе, произошедшие утром 29 апреля, вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причиной стало обострение спора о распределении водных ресурсов. Генпрокуратура Киргизии начала досудебное производство по ст. 380 УК КР (преступление против мира). В ночь на 30 апреля стороны договорились прекратить вооруженный конфликт и отвести войска.

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