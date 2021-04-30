Таджикистан и Киргизия подсчитывают убитых и раненых — их десятки. Сгорели дома, эвакуированы люди

В числе погибших — трое киргизских пограничников. «29 апреля 2021 года в ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору» ПС ГКНБ, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — цитирует ТАСС сообщение Погранслужбы (ПС) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии, сообщает 30 апреля «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны. «Коммерсантъ» пишет о 134 раненых.

Власти Таджикистана пока не сообщали новые данные, вечером 29 апреля было известно о гибели трех человек и 31 пострадавшем.

Среди пострадавших в ходе конфликта россиян нет, сообщает посольство РФ в Бишкеке, передаёт ТАСС.

В зоне конфликта провели эвакуацию. «Около 13,5 тысячи жителей пограничных местностей эвакуированы в более безопасные места», — заявил представитель пресс-службы администрации Баткенской области Киргизии. По данным администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов, горели дома, магазины, кафе и АЗС и в других сёлах, передает РИА Новости.

Обстановка в районе границы Киргизии и Таджикистана, где произошел вооруженный конфликт, 30 апреля пока спокойная. С момента прекращения огня не было никакой стрельбы, жители возвращаются в свои дома, сообщил РИА Новости источник в мэрии города Исфара, расположенного неподалёку от границы.

По данным ТАСС, милиции Киргизии сообщили, что военная техника Таджикистана, несмотря на достигнутые сторонами договоренности о прекращении огня и отводе воинских подразделений из зоны вооруженного конфликта, продолжает оставаться на территории одного из сел Баткенской области Киргизии.