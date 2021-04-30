Защищать «Бронку» в споре с Генпрокуратурой будет команда петербургского юриста Натальи Шатихиной

Комментировать свою позицию и выбранную тактику защиты в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Наталья Шатихина не стала, сославшись на занятость. А на просьбу рекомендовать кого-то из команды, ответила: «Вся позиция на сегодня изложена РАПСИ. Пока больше ничего нет».
Наталья Шатихина имела в виду публикацию в агентстве РАПСИ от 29 апреля, в которой неназванные юристы излагали позицию защиты ответчиков и комментировали ход процесса.
«На наш взгляд, требуется уточнить многие аспекты иска, как в части лиц, участвующих в деле, так и по его предмету и основанию. Безусловным приоритетом является сохранение нормального режима функционирования порта, исполнения им всех обязательств перед контрагентами, работниками и бюджетом», — заявили собеседники агентства.
Суть иска Генпрокуратуры в том, чтобы обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс» — владельце земли (120 га) и большей части инфраструктуры терминала «Бронка». Его собственники — члены семей отставных генералов ФСБ и ФСО Николая Негодова и Евгения Мурова. Именно их, вместе с экс-главой группы «Бронка» Дмитрием Михальченко, высшие чины Генпрокуратуры видят организаторами и исполнителями схемы по получению выгодных контрактов, вывода и легализации полученных за них денег и в дальнейшем — по приобретению активов. Одновременно с иском об обращении в доход государства ООО «Феникс» надзорное ведомство попросило в качестве обеспечительной меры арестовать имущество пары десятков других предприятий, принадлежащих Муровым и Негодовым, на общую сумму 33 млрд рублей. Ни одного заседания судья Елена Кузнецова, прославившаяся отъёмом миллиардных активов у семьи и друзей полковника Захарченко, ещё не провела — только беседу. Однако ходатайство от Генпрокуратуры об аресте активов уже работает: вчера же стало известно о том, что судебные приставы в обеспечение иска уже провели опись имущества порта.
Тем не менее, по заявлению команды Натальи Шатихиной, этим активность приставов пока и ограничилась.
«В обеспечение исковых требований судом применены обеспечительные меры, непосредственно связанные с предметом требований — исключительно в отношении имущества порта. Имущества «Измерона», Прядильно-ниточного комбината им. Кирова, Единого центра документов и других предприятий собственников обеспечительные меры не касаются», — сообщили юристы «Бронки» РАПСИ.
Наталья Шатихина — управляющий партнер юрфирмы CLC и доцент кафедры уголовного права юридического факультета СПбГУ. Она была участником многих громких дел, в том числе отстаивала интересы Дениса Пака, главы департамента Минпромторга, в его тяжбе с футболистами Мамаевым и Кокориным; представляла интересы Эрмитажа в деле экс-замдиректора музея Михаила Новикова, обвиненного в хищении 30 млн рублей, и губернатора Александра Беглова, когда против него подал иск депутат ЗакСа Максим Резник.