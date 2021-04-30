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Защищать «Бронку» в споре с Генпрокуратурой будет команда петербургского юриста Натальи Шатихиной

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, интересы ответчиков по иску Генпрокуратуры, требующей национализации порта Бронка, будет представлять команда известного петербургского юриста Натальи Шатихиной. Она уже вступила в дело.

Комментировать свою позицию и выбранную тактику защиты в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Наталья Шатихина не стала, сославшись на занятость. А на просьбу рекомендовать кого-то из команды, ответила: «Вся позиция на сегодня изложена РАПСИ. Пока больше ничего нет».

Наталья Шатихина имела в виду публикацию в агентстве РАПСИ от 29 апреля, в которой неназванные юристы излагали позицию защиты ответчиков и комментировали ход процесса.

«На наш взгляд, требуется уточнить многие аспекты иска, как в части лиц, участвующих в деле, так и по его предмету и основанию. Безусловным приоритетом является сохранение нормального режима функционирования порта, исполнения им всех обязательств перед контрагентами, работниками и бюджетом», — заявили собеседники агентства.

Суть иска Генпрокуратуры в том, чтобы обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс» — владельце земли (120 га) и большей части инфраструктуры терминала «Бронка». Его собственники — члены семей отставных генералов ФСБ и ФСО Николая Негодова и Евгения Мурова. Именно их, вместе с экс-главой группы «Бронка» Дмитрием Михальченко, высшие чины Генпрокуратуры видят организаторами и исполнителями схемы по получению выгодных контрактов, вывода и легализации полученных за них денег и в дальнейшем — по приобретению активов. Одновременно с иском об обращении в доход государства ООО «Феникс» надзорное ведомство попросило в качестве обеспечительной меры арестовать имущество пары десятков других предприятий, принадлежащих Муровым и Негодовым, на общую сумму 33 млрд рублей. Ни одного заседания судья Елена Кузнецова, прославившаяся отъёмом миллиардных активов у семьи и друзей полковника Захарченко, ещё не провела — только беседу. Однако ходатайство от Генпрокуратуры об аресте активов уже работает: вчера же стало известно о том, что судебные приставы в обеспечение иска уже провели опись имущества порта.

Тем не менее, по заявлению команды Натальи Шатихиной, этим активность приставов пока и ограничилась.

«В обеспечение исковых требований судом применены обеспечительные меры, непосредственно связанные с предметом требований — исключительно в отношении имущества порта. Имущества «Измерона», Прядильно-ниточного комбината им. Кирова, Единого центра документов и других предприятий собственников обеспечительные меры не касаются», — сообщили юристы «Бронки» РАПСИ.

Наталья Шатихина — управляющий партнер юрфирмы CLC и доцент кафедры уголовного права юридического факультета СПбГУ. Она была участником многих громких дел, в том числе отстаивала интересы Дениса Пака, главы департамента Минпромторга, в его тяжбе с футболистами Мамаевым и Кокориным; представляла интересы Эрмитажа в деле экс-замдиректора музея Михаила Новикова, обвиненного в хищении 30 млн рублей, и губернатора Александра Беглова, когда против него подал иск депутат ЗакСа Максим Резник.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

sektor7
Мужу Натальи Шатихиной уже показывали те ее фотки из отеля, где она якобы была в командировке.
265831690
Не смешно! У нас постоянно вор у вора дубинку крадёт. Обидно, что на этой всеобщей волне наказаны те, кто сумел создать что-то действительно ценное и передовое. Рэкет на следующем уровне.
Флуктуация
Про Шатихину самое главное не написали. Не похоже на вас, Фонтанка
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