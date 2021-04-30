Защищать «Бронку» в споре с Генпрокуратурой будет команда петербургского юриста Натальи Шатихиной

Комментировать свою позицию и выбранную тактику защиты в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Наталья Шатихина не стала, сославшись на занятость. А на просьбу рекомендовать кого-то из команды, ответила: «Вся позиция на сегодня изложена РАПСИ. Пока больше ничего нет».



Наталья Шатихина имела в виду публикацию в агентстве РАПСИ от 29 апреля, в которой неназванные юристы излагали позицию защиты ответчиков и комментировали ход процесса.



«На наш взгляд, требуется уточнить многие аспекты иска, как в части лиц, участвующих в деле, так и по его предмету и основанию. Безусловным приоритетом является сохранение нормального режима функционирования порта, исполнения им всех обязательств перед контрагентами, работниками и бюджетом», — заявили собеседники агентства.

