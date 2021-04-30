Петербурженка Луиза Розова, ставшая известной в последнее время как героиня светской хроники, устроила свой первый показ коллекции одежды в особняке Трубецких-Нарышкиных. Видео с дефилирующими моделями и восторженными отзывами гостей начинающий дизайнер выложила у себя в Instagram.



В показе приняли участие восемь девушек и юношей, которые продемонстрировали наряды в иронично-гламурном стиле: майка-алкоголичка и шорты с необработанным краем и тюлевыми карманами, спортивный топ с элегантной сатиновой юбкой, пышная балетная пачка, которую стилисты хоронят чуть ли не каждую весну как остывший тренд, а она по-прежнему востребована. В одном из комплектов прослеживается референс коллекции Saint Laurent Resort 2021, в которой нижнее белье было представлено как самостоятельный «верхний» элемент костюма. Аксессуары — крупные бусы и длинные перчатки — отсылают к моде 1960-х, бодиарт вместо топа в одном из сетов — к эпатажу 1990-х. А вот расслабленные силуэты и комфортный крой — явное наследие пандемии, когда даже самые отчаянные модники начали ценить в одежде прежде всего удобство.