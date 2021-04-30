Петербурженка Луиза Розова, ставшая известной в последнее время как героиня светской хроники, устроила свой первый показ коллекции одежды в особняке Трубецких-Нарышкиных. Видео с дефилирующими моделями и восторженными отзывами гостей начинающий дизайнер выложила у себя в Instagram.
В показе приняли участие восемь девушек и юношей, которые продемонстрировали наряды в иронично-гламурном стиле: майка-алкоголичка и шорты с необработанным краем и тюлевыми карманами, спортивный топ с элегантной сатиновой юбкой, пышная балетная пачка, которую стилисты хоронят чуть ли не каждую весну как остывший тренд, а она по-прежнему востребована. В одном из комплектов прослеживается референс коллекции Saint Laurent Resort 2021, в которой нижнее белье было представлено как самостоятельный «верхний» элемент костюма. Аксессуары — крупные бусы и длинные перчатки — отсылают к моде 1960-х, бодиарт вместо топа в одном из сетов — к эпатажу 1990-х. А вот расслабленные силуэты и комфортный крой — явное наследие пандемии, когда даже самые отчаянные модники начали ценить в одежде прежде всего удобство.
В Instagram Луизу Розову уже завалили вопросами о том, как приобрести представленные в коллекции наряды. Автор обещает открыть предзаказ в скором времени, тогда же станут известны и расценки.
Особняк Трубецких-Нарышкиных — одно из излюбленных тусовочных мест петербургской «золотой молодежи». Стоимость аренды, согласно информации, опубликованной на официальном сайте, начинается от 300 тысяч рублей.
Луиза Розова рассказала о планах создать собственный бренд одежды в интервью GQ в начале февраля. В марте девушка представила первый «трейлер» дебютной коллекции. На фото в социальных сетях Луиза Розова старается скрывать лицо, но публичность в определенных дозах ей, очевидно, нравится. В начале марта она отыграла диджей-сет в московском баре, а затем снялась в качестве модели для лукбука дизайнера Ромы Уварова.