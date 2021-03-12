Предполагаемая «третья дочь Путина» взялась за одежду: в трейлере первой коллекции мелькает крест, пупок и пренебрежение бюстгальтером

О намерении развивать собственный бренд одежды под названием 123th ave Луиза Розова рассказала в интервью журналу GQ в феврале этого года. Страница с названием бренда указана в ее профиле в Instagram. Луиза призналась, что поначалу использовала аккаунт 123th ave лишь для того, чтобы выставить на продажу несколько ненужных вещей из маминого гардероба. «А потом ко мне пришла мысль сделать свой бренд, и я действительно сейчас разрабатываю капсульную мини-коллекцию», — сказала Розова в интервью. Свое творчество она охарактеризовала как «не что-то масштабное», а «скорее любительскую одежду на каждый день».

В черно-белом видеоролике, который длится считанные секунды, показаны две девушки. На одной из них полурасстегнутая рубашка из струящейся ткани и крестик на цепочке, вторая одета в укороченный топ с горловиной халтер. Причем заметно, что обе модели пренебрегли нижним бельем.

В сториз на личной странице Instagram Луиза Розова выложила скриншоты восторженных отзывов на опубликованное видео — очевидно, определенный круг модников и модниц ждет появления ее коллекции с нетерпением.