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Предполагаемая «третья дочь Путина» взялась за одежду: в трейлере первой коллекции мелькает крест, пупок и пренебрежение бюстгальтером

В Интернете появился «кинотрейлер» первой коллекции одежды Луизы Розовой. После громкого расследования издания «Проект» девушку называют предполагаемой «третьей дочерью Путина».

О намерении развивать собственный бренд одежды под названием 123th ave Луиза Розова рассказала в интервью журналу GQ в феврале этого года. Страница с названием бренда указана в ее профиле в Instagram. Луиза призналась, что поначалу использовала аккаунт 123th ave лишь для того, чтобы выставить на продажу несколько ненужных вещей из маминого гардероба. «А потом ко мне пришла мысль сделать свой бренд, и я действительно сейчас разрабатываю капсульную мини-коллекцию», — сказала Розова в интервью. Свое творчество она охарактеризовала как «не что-то масштабное», а «скорее любительскую одежду на каждый день».

В черно-белом видеоролике, который длится считанные секунды, показаны две девушки. На одной из них полурасстегнутая рубашка из струящейся ткани и крестик на цепочке, вторая одета в укороченный топ с горловиной халтер. Причем заметно, что обе модели пренебрегли нижним бельем.

В сториз на личной странице Instagram Луиза Розова выложила скриншоты восторженных отзывов на опубликованное видео — очевидно, определенный круг модников и модниц ждет появления ее коллекции с нетерпением.

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Комментарии (14)

lamer
Поперся ролик смотреть. Ну так и что такого, вроде в труселях.
yar_5e4cc335310b6
Вот до чего безотцовщина доводит. Ни кокошников, ни сарафанов. Сплошные голые пупки и отсутствие нижнего белья.
Мужчины-занимайтесь воспитанием своих детей, а не откупайтесь от них яхтами, дворцами и Мазератти.
Урус-Баши
Вообще, не волнуют ЕГО семья. У него своя жизнь, у народа своя.
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