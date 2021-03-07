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Предполагаемая дочь Путина отыграла диджей-сет в московском баре

Луиза Розова, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина, выступила с диджей-сетом в московском баре «Ровесник» вечером 6 марта. Участники вечеринки опубликовали видео в социальных сетях.

фрагмент видео, присланного подписчиками телеканала «Дождь»

Выступление Розовой анонсировалось в Instagram бара. Организаторы обещали «девушку-загадку» из Северной столицы, которая отыграет свой первый диджей-сет, и приглашали любителей Бейонсе, Рианны и коктейлей с блёстками.

Вход на мероприятие был свободным. В Малом Гнездниковском переулке выстроилась очередь, однако завсегдатаи заведения утверждают, что ажиотаж не связан с таинственной гостьей, бар пользуется популярностью у тусовщиков.

Корреспондент «Открытых медиа», присутствовавший на вечеринке, попытался подобраться ближе к диджейскому пульту, но его оттеснили охранники. Также в Telegram-каналах распространяется информация о том, что Розова приехала на вечеринку на машине с правительственными номерами. «Cпасибо за такой дружелюбный приём! Всем советую это место!» — написала девушка у себя в соцсетях после вечеринки.

Розова ни разу не комментировала слухи о родстве с президентом. В интервью GQ она заявила: «По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича».

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Комментарии (13)

Жора__
Это Ротенберга!!!!!!
Norge
А что такое "отыграла ди джей сет"? Качалась под музыку в такт окружающим?
Mohsogol
Когда папа умрет, сразу побегут ДНК делать, чтобы наследство попилить.
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