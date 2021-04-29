Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жители улицы главной питейной магистрали Северной столицы и муниципалы Владимирского округа нашли новый способ борьбы с незаконными заведениями. 28 апреля они торжественно перерезали провода, питавшие электричеством бар «Проходимец» — одно из старейших заведений питейной магистрали. Прежние попытки выселить бизнес из захваченного им городского помещения успехами не увенчались.

«Проходимец» позиционирует себя как заведение, стоящее у истоков барной культуры Петербурга. Он открылся в доме 8 по улице Рубинштейна в 2003 году, когда питейный кластер там еще не сформировался. Бар славился типично петербургской атмосферой, но был не исключительно ночным, по словам завсегдатаев, публика собиралась и днем. На странице «Проходимца» утверждается, что он первым стал работать без официантов, подавать гренки с соусом и делать авторские пивные коктейли.



По словам местных жителей, неудобство соседям заведение причиняло с момента основания. «Шум, вечные пьяные драки. Работали круглосуточно», — комментирует глава ТСЖ дома № 8 Владимир Кочкин. Пока бизнес платил за использование общедомового имущества, конфликты удавалось сглаживать. Но в последние годы «Проходимец» стал вести себя хуже, накопив долги за свет, воду и использование общего имущества.

По информации «Фонтанки», он перешел под крыло предпринимателя Александра Коновалова, известного как куратор нелегальной торговли и идеолог «барного сопротивления».

Вишенкой на торте был тот факт, что заведение годами работало в принадлежащем городу помещении, хотя оформило отношения не напрямую, а через субаренду. В феврале 2020 года комитет имущественных отношений расторг договор с ООО «Балтия» и бар прекратил работу. Но осенью, по словам соседей, гуляния возобновились. Выселять настойчивого арендатора в январе 2021 года пришел комитет по контролю за имуществом. После этого заведение сообщило, что бар закрыт по «техническим причинам» и возобновит работу по соседству — в доме 32 на той же Рубинштейна.



Изгнав «Проходимца», чиновники отключили помещение от электричества. Но к удивлению жителей, неделю назад заведение возобновило работу в доме номер 8. Вывезенная мебель и оборудование чудесным образом материализовались. Предприниматели сами вскрыли щиток и вновь подключили электричество, говорит Владимир Кочкин.

На днях ТСЖ получило сообщение от «Петербургской сбытовой компании» с требованием ограничить потребление электричества нарушителю. В ККИ подтвердили: договора с городом нет и помещение используется незаконно. Сами чиновники пообещали прийти для повторного выселения 3 мая, но жители и муниципалы решили не медлить и взять правосудие в свои руки.

Первый акт особо не отличался от других рейдов народных избранников по незаконным барам. Глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко поинтересовался у бармена, есть ли у заведения лицензия, знает ли он что заведение работает без договора аренды. Молодой человек дежурно отвечал, что является стажером, не может дозвониться до старших и не знает, как называется заведение. Посетители за одним из столов, по его словам, ничего не употребляют, а просто сидят. Разнообразия добавляло музыкальное сопровождение — хит Final Countdown группы Europe.



После этого для заведения пошел настоящий обратный отсчет. Денис Тихоненко и Владимир Кочкин дали отмашку электрикам, которые за несколько минут вскрыли щиток, отключили и для пущей надежности перекусили провода и повесили внушительный замок. Лишившись света, «Проходимец» был вынужден прекратить работу и выпроводить посетителей.



В отличие от других заведений, которые возобновляли работу сразу после визита муниципалов и полиции, «Проходимец», вероятно, успокоился надолго, надеются его соседи.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На вопрос «Фонтанки» о дальнейшей судьбе заведения Александр Коновалов сообщил, что бар продолжает работать. Но позднее уточнил, что ошибся и заявил, что его партнеры съехали еще в тот момент, когда город расторг договор аренды. Кто управлял заведением после этого, предпринимателю неизвестно.

Однако, по информации «Фонтанки», еще какое-то время связь с подпольной империей сохранялась. Во всяком случае, вторым «Проходимцем» на Ропшинской улице на момент декабрьской проверки управляло ООО «Маркис», которое также засветилось как оператор баров «Угрюмочная», Noir и Civil. Эти бары, которые не единожды уличались в нарушении коронавирусных ограничений, также ассоциировались с Александром Коноваловым.



Обрезание проводов «Проходимца» может стать прецедентом для борьбы с другим незаконным бизнесом, во всяком случае тем, что находится в городских помещениях. «ТСЖ, как представитель собственников жилого дома обязано не допускать несанкционированных присоединений к внутридомовым электрическим сетям. То есть, если договора у бара с нами нет, и он присоединён к внутридомовым сетям, то это незаконное присоединение и его необходимо устранить», — пояснили в «Петербургской сбытовой компании».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»