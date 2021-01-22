Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выселил из дома 11 по улице Рубинштейна бар «Проходимец». Как сообщили 22 января в ведомстве, заведение около года незаконно работало в цокольном этаже объекта культурного наследия «Дом С.И. Крундышева». В начале прошлого года договор на аренду помещения площадью более 90 кв. м был расторгнут, но освобождать его добровольно пользователь не стал.
Также комитет вместе с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» освободил еще пять принадлежащих городу помещений.
На проспекте Ударников помещение площадью около 85 кв. м незаконно использовалось под размещение сауны. Договор аренды по решению Арбитражного суда был расторгнут.
Офис и склад были самовольно размещены в помещении дома-памятника «Дом А. Рожнова» на Гражданской улице. Объект нежилого фонда площадью более 50 кв. м не передавался городом в аренду. В нем выполнены многочисленные не согласованные перепланировки.
Магазин одежды и обуви на улице Декабристов захватил помещение в 100 кв. м на первом этаже многоквартирного жилого дома. Требование освободить площадь добровольно индивидуальный предприниматель исполнил частично, оставив после себя мусор и элементы мебели.
Более 120 кв. м на улице Маяковского незаконно занял комиссионный магазин. Договор аренды помещения с компанией расторгнут в марте прошлого года, но объект нежилого фонда продолжал использоваться в отсутствие правоустанавливающих документов.
Помещение площадью более 20 кв. м использовалось под жилые цели на 3-й Советской улице. В начале прошлого года договор аренды с индивидуальным предпринимателем был расторгнут.