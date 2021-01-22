Также комитет вместе с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» освободил еще пять принадлежащих городу помещений.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выселил из дома 11 по улице Рубинштейна бар «Проходимец». Как сообщили 22 января в ведомстве, заведение около года незаконно работало в цокольном этаже объекта культурного наследия «Дом С.И. Крундышева». В начале прошлого года договор на аренду помещения площадью более 90 кв. м был расторгнут, но освобождать его добровольно пользователь не стал.

На проспекте Ударников помещение площадью около 85 кв. м незаконно использовалось под размещение сауны. Договор аренды по решению Арбитражного суда был расторгнут.

Офис и склад были самовольно размещены в помещении дома-памятника «Дом А. Рожнова» на Гражданской улице. Объект нежилого фонда площадью более 50 кв. м не передавался городом в аренду. В нем выполнены многочисленные не согласованные перепланировки.

Магазин одежды и обуви на улице Декабристов захватил помещение в 100 кв. м на первом этаже многоквартирного жилого дома. Требование освободить площадь добровольно индивидуальный предприниматель исполнил частично, оставив после себя мусор и элементы мебели.

Более 120 кв. м на улице Маяковского незаконно занял комиссионный магазин. Договор аренды помещения с компанией расторгнут в марте прошлого года, но объект нежилого фонда продолжал использоваться в отсутствие правоустанавливающих документов.

Помещение площадью более 20 кв. м использовалось под жилые цели на 3-й Советской улице. В начале прошлого года договор аренды с индивидуальным предпринимателем был расторгнут.