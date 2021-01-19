Суд закрыл кафе Civil из-за нарушения санитарных норм. Оно сможет возобновить работу на следующей неделе

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Маркис», управляющее кафе Civil на 8-й Советской улице. Об этом 19 января сообщила объединенная пресс-служба судов.
После жалобы соседей Роспотребнадзор проверил кафе на соблюдение санитарных норм и выявил ряд нарушений. Среди них встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды. Также у кафе на 8-й Советской не было гардероба для персонала, ограничителя выходной мощности музыкального оборудования, но было множество нарушений в организации вентиляции.
Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 45 суток. Но, поскольку в указанный срок зачтен временный запрет деятельности с 8 декабря, кафе сможет возобновить работу уже на следующей неделе.
Ранее Civil привлекали к ответственности за нарушение коронавирусного режима.