Перед майскими праздниками мошенники начали активно продавать фейковые билеты на «Сапсан»

Фальшивые интернет-ресурсы, деятельность которых направлена на кражу денег и платёжных данных у желающих приобрести электронные билеты на «Сапсан», активизировались перед майскими праздниками.



Как следует из сообщения компании IB-Group 29 апреля, специализирующейся на вопросах кибербезопасности и сотрудничающей с ОАО РЖД, к середине апреля было выявлено 13 уникальных фишинговых доменов, принадлежащих мошенникам, которые продают людям фейковые билеты на «Сапсан». Мероприятия по блокировке ресурсов проводятся по сегодняшний день совместно с РЖД, но часть сайтов продолжает функционировать, уточняют эксперты.

