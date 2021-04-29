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На Маршала Жукова встретились два «немца» и полегли два забора

Два забора пали жертвами встречи двух Volkswagen в Петербурге

ДТП произошло утром 29 апреля в Кировском районе Петербурга. После столкновения двух автомобилей один из них проломил собой два забора.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении дороги на Турухтанные острова и проспекта Маршала Жукова столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen. От удара один из них вылетел на тротуар, пробив металлическое ограждение проезжей части, и там врезался в забор. Бетонное основание остановило полет машины, а вот металлическое ограждение на нем не выдержало напора.

О пострадавших не сообщается. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на месте работала скорая.

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Комментарии (2)

mi_maleta
эти заборы ни от чего не спасают, только внешний вид города портят.
кто-то страшный
Фальцваген это диагноз.
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