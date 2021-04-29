ДТП произошло утром 29 апреля в Кировском районе Петербурга. После столкновения двух автомобилей один из них проломил собой два забора.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении дороги на Турухтанные острова и проспекта Маршала Жукова столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen. От удара один из них вылетел на тротуар, пробив металлическое ограждение проезжей части, и там врезался в забор. Бетонное основание остановило полет машины, а вот металлическое ограждение на нем не выдержало напора.