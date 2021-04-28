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Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа

Европейский парламент перечислил меры по давлению на Россию из-за ситуации на Украине, Алексея Навального и событий в Чехии.

«ЕС должен дать понять, что цена за нарушение международного права и норм должна быть серьезной. В таких условиях импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть незамедлительно приостановлен, а Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT», — сообщается 28 апреля в проекте резолюции Европарламента.

ЕС призывает Россию воздержаться от «наращивания военных сил для создания угроз» другим странам. Европейский парламент также выразил сожаление от состояния нынешних отношений с Москвой, однако, по мнению еврочиновников, ответственность за это лежит на российской стороне.

В документе также содержится призыв к «немедленному освобождению» Алексея Навального, приговор которого в ЕС считают «политически мотивированным». «Ответственность за состояние здоровья Навального возлагается на РФ. ЕС призывает расследовать покушение», — сказано в проекте резолюции.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от расчётов в долларах и от использования «контролируемых Западом» платёжных систем.

В декабре 2020 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что команда тогда ещё не вступившего в должность президента США Джо Байдена изучает несколько вариантов воздействия на Россию. Одним из самых решительных аналитики называли возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT.

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Комментарии (52)

Foxit
Очередная болтовня.
КарабасСПб
Если внимательно посмотреть, то Европа Вовочку и вырастила. Молчали долго и закрывали глаза 20 лет. Свифт давно пора отключить и перестать покупать газ и нефть. Нам все равно от этих продаж только дырка от бублика.
Antivse
Это были бы санкции, а не это сиськомяние нынешнее.
Еще актуально было бы арестовывать все вывезенное отсюда (и купленное там на вывезенное) с малейшим подозрением на незаконное или коррупционное происхождение...
Но этого не будет, и об этом знают и тут и там...
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