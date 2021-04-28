Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа

Европейский парламент перечислил меры по давлению на Россию из-за ситуации на Украине, Алексея Навального и событий в Чехии.



«ЕС должен дать понять, что цена за нарушение международного права и норм должна быть серьезной. В таких условиях импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть незамедлительно приостановлен, а Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT», — сообщается 28 апреля в проекте резолюции Европарламента.



ЕС призывает Россию воздержаться от «наращивания военных сил для создания угроз» другим странам. Европейский парламент также выразил сожаление от состояния нынешних отношений с Москвой, однако, по мнению еврочиновников, ответственность за это лежит на российской стороне.

