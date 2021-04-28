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Высылка иностранных дипломатов из России продолжается. Мест лишились прибалты и словаки

МИД РФ высылает из России дипломатов из прибалтийских стран и Словакии

Российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке из страны семерых дипломатов.

«Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок», — сообщается 28 апреля на сайте МИД РФ.

В ведомстве констатировали, что действия прибалтийских республик по объявлению персонами нон грата россиян были «провокационными» и «ничем не обоснованными».

Также сегодня высылке подверглись и три дипломата из Словакии. «В качестве ответной меры три сотрудника Посольства Словакии в Москве объявляются «persona non grata». Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в другом заявлении МИД России.

Российская сторона посчитала, что центральноевропейская республика проявила «ложную солидарность» с Чехией в «провокационной антироссийской кампании».

22 апреля Словакия выслала трех сотрудников посольства РФ в знак солидарности с Чехией. Этому примеру последовали прибалтийские страны.

Россия ранее объявила о высылке из страны чешских, эстонских, болгарских, американских и других дипломатов.

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Комментарии (6)

ShkVAl
Да здравствует Путин!!! Великий вождь народов!!!
Policeman
Гопники в российской власти ничего кроме гоп-стопа предложить не может !
Modest_5e4ce41f7533b
За дипломатами начнут высылать корреспондентов, а потом еще кого-нибудь выслать придумают.
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