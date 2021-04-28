Высылка иностранных дипломатов из России продолжается. Мест лишились прибалты и словаки

Российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке из страны семерых дипломатов.



«Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок», — сообщается 28 апреля на сайте МИД РФ.



В ведомстве констатировали, что действия прибалтийских республик по объявлению персонами нон грата россиян были «провокационными» и «ничем не обоснованными».



Также сегодня высылке подверглись и три дипломата из Словакии. «В качестве ответной меры три сотрудника Посольства Словакии в Москве объявляются «persona non grata». Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в другом заявлении МИД России.

