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МИД России объявил о высылке из страны 10 сотрудников американского посольства

Десять американских дипломатов высылают из России

Объявленные в РФ персонами нон грата американцы должны покинуть Россию до 22 мая.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников Посольства США в Москве», — сообщается 21 апреля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подчеркнул, что такое решение стало «зеркальным ответом» на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов. Десяти американцам дали время до 22 мая, чтобы уехать из РФ.

Власти Америки 15 апреля ввели новые санкции против России и объявили о высылке десяти дипломатов.

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Комментарии (30)

Franklin_Delano_Roosevelt
давно считаю, что место российских дипломатов на Родине.... пусть с дедом тренеруются вести переговоры - может его в чём-то здравом убедят...
Michael_5e4cd31840823
Идиотизм эти зеркальные ответы.
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