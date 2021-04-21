МИД России объявил о высылке из страны 10 сотрудников американского посольства

Объявленные в РФ персонами нон грата американцы должны покинуть Россию до 22 мая.



«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников Посольства США в Москве», — сообщается 21 апреля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подчеркнул, что такое решение стало «зеркальным ответом» на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов. Десяти американцам дали время до 22 мая, чтобы уехать из РФ.