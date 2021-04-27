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Суд оставил без движения два из трёх исков защиты Навального к ИК-2 в Покрове

Два из трёх исков Навального, поданных к колонии, где он сидит, оставлены без движения

Два из трёх административных исковых заявлений, поданных стороной защиты Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где оппозиционер отбывает срок, оставлены без движения, значится 27 апреля в картотеке дел Петушинского районного суда Владимирской области.

Тематика исков при этом не уточняется. В делах лишь указано, что это «жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осуждённых к лишению свободы». В одном деле, которое обозначено как «жалобы лиц, осуждённых к лишению свободы, связанные с ненадлежащими условиями содержания», пока обозначен прежний этап — передача материалов судье.

Ранее «Фонтанка» писала, что иски, поданные защитой Навального к ИК-2, связаны с решением о постановке оппозиционера на профилактический учёт как склонного к побегу, невыдаче ему Корана и изъятии администрацией колонии материалов из номеров «Новой газеты» и «Коммерсанта» путём механической вырезки страниц из газет, получаемых осуждённым. Эти статьи Навальному переданы не были.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

31 марта Навальный объявил в колонии голодовку. Таким образом он требовал от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Голодовка была прекращена 23 апреля после обращения к оппозиционеру его лечащих врачей.

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Комментарии (5)

CassNeverhood
Бешеный принтер Лошика не остановить- душный сутяжник ещё сотню исков подаст. Ведь Пасха скоро- яйца требовать будет и кулич, типа верующий.
Igor_VS
Не могу угомонить тещу. Бабка грозит объявить голодовку. Растревожили россиян. Пойду искать, откуда они достали эту инфу.
Uni
Вата за беззаконие.
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