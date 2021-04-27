Суд оставил без движения два из трёх исков защиты Навального к ИК-2 в Покрове

Два из трёх административных исковых заявлений, поданных стороной защиты Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где оппозиционер отбывает срок, оставлены без движения, значится 27 апреля в картотеке дел Петушинского районного суда Владимирской области.



Тематика исков при этом не уточняется. В делах лишь указано, что это «жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осуждённых к лишению свободы». В одном деле, которое обозначено как «жалобы лиц, осуждённых к лишению свободы, связанные с ненадлежащими условиями содержания», пока обозначен прежний этап — передача материалов судье.

