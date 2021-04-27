«Не дали им берег турецкий». Загрузка петербургских отелей на майские праздники стремится к допандемийным рекордам

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Почти пятая часть россиян поменяла свои планы на майские праздники после того, как президент Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими, следует из данных опроса портала Superjob. Хотя поездки за пределы родного города запланировали лишь 5% опрошенных, петербургские гостиницы уже заметили увеличение спроса и рассчитывают на тех, кто определится в последний момент.

Бронировать места в гостиницах Северной столицы путешественники устремились еще 2 недели назад — после того, как границы с Турцией и Танзанией закрылись окончательно. По данным аналитического сервиса Hotel Advisors (выборка примерно из 52 несетевых отелей Северной столицы с фондом 4 200 номеров), загрузка на первые майские праздники подскочила на 20 процентных пунктов и достигла 60% по состоянию на 22 апреля. На вторые майские рост составил 8 п.п. — до 45%. «Если темп сохранится, погода порадует теплом и солнцем, есть вероятность, что в первые майские праздники отели могут достичь загрузку 80% и выше, во вторые — 65% и выше», — комментирует управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко. Для сравнения: в 2019 году средняя загрузка в первые майские составляла 91%, во вторые — 76%.



Но по словам отельеров, президентские каникулы создали дополнительный спрос на дни между праздничными датами. Особенно радуются, глядя на статистику, представители люксового и премиального сегмента. По их словам, Петербург стал одним из самых востребованных направлений для состоятельных туристов, которые раньше ездили на выходные в страны Европы.

«Официальные праздничные дни были загружены уже пару недель назад. Но после объявления о продлении сроков [выходных] вся неделя заполнилась равномерно. И да, всплеск произошёл за два дня», — говорит Екатерина Андреева, директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер». Сейчас номерной фонд заполнен на 70%.

«Прирост идет каждый день. Но если мы с 4 по 7 мая ждали провал, то теперь начали заполняться и эти даты», — отмечает генеральный менеджер Rossi Hotels&Spa Сергей Бульзов. По его словам, есть все шансы по уровню загрузки достичь показателей 2019 года, когда в отдельные дни она достигала 90%. «При закрытых границах и при локдауне в Турции люди вынуждены путешествовать по России. А учитывая, как выросли тарифы в Крыму и Сочи, многие выбирают поездки в Петербург, Москву и Казань», — отмечает топ-менеджер.



В «Гельвеции» свободных мест с 1 по 10 мая уже не осталось. «Спрос на майские уже был выше, чем в 2019 году, но после выступления президента рванули бронировать на даты между», — говорит владелец гостиницы Юнис Теймурханлы.

Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo неделю назад был забронирован на первые майские праздники на 50–55%, между праздниками — на 25–35%, а на вторые майские — примерно на 40–45%. Сейчас загрузка ровная на уровне 55–60% с 1 по 10 мая. «Эффект есть, но не взрывной», — говорит Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. Год назад в то же время праздничные даты были зарезервированы на 80–90%, между праздниками — на 55–65%. Но тогда были и деловые мероприятия, и приезжали иностранные и российские туристические группы.

Групп практически нет, едут индивидуальные путешественники и деловые туристы, — соглашается генеральный менеджер Azimut Михаил Веричев. По его словам, отель на 1 и 2 мая заполнен на 96%, на 8 и 9 мая — на 90 и 86%. Это сопоставимо с показателями 2019 года.



Гостиница «Октябрьская» на 1 и 2 мая забронирована на 100%, но с 4 мая загрузка падает до 82–86%. Но спрос оказался непредсказуемым. «Бронирования часто идут в последний день, и загрузка может подрасти, но случаются и аннуляции», — говорит директор отеля Владимир Иванов.

В бюджетном сегменте активность путешественников стала больше, но за счёт приближения самих выходных, а не президентских каникул, считает совладелец сети отелей RA Андрей Мазин. «Отдыхают только бюджетники. Остальные работают в том же режиме: те, кто заранее запланировал, путешествуют без распоряжений, те, кто работает, — продолжают работать», — говорит он. Впрочем, жаловаться тоже не приходится: с 4 по 8 мая гостиницы загружены на 75%, в сами праздники гостиницы забиты почти под завязку.

По словам участников рынка, сверхприбылей они не ждут. Так, представители среднего сегмента сообщили, что из-за отсутствия иностранных туристов были вынуждены опустить цены на 7–15% по сравнению с 2019 годом. Бюджетные гостиницы удержали допандемийный уровень, люксовые смогли поднять цены, но расходы выросли еще сильнее.



Чиновники оказались оптимистичнее предпринимателей. Так, комитет по развитию туризма 27 апреля сообщил, что траты россиян на бронирование в Петербурге в апреле превысили показатели 2019 года на 40%. Ведомство сослалось на аналитику банка ВТБ.

Отельеры в один голос уверяют, что таких денег не видели — показатели загрузки и цены за номер в лучшем случае были на уровне 2019 года. Не исключено, что в апреле люди стали чаще платить за отельные услуги, но по факту делали бронирования на другие даты.

Это может быть связано с программой туристического кешбэка, которая стартовала в конце марта. По ее условиям, человек, который оплатит тур или гостиницу в Интернете картой «Мир», может рассчитывать на возвращение 20% стоимости путевки. По оценке Сергея Бульзова, 15% всех майских бронирований в Rossi Hotels&Spa было сделано в рамках государственного субсидирования поездок. По данным КРТ, Северная столица в майские праздники удерживает третье место в десятке наиболее популярных направлений у тех, кто покупает туры по данной программе.



Также в апреле шло бронирование гостиниц на Петербургский международный экономический форум, который пройдет со 2 по 5 июня. Несмотря на то, что официально об условиях въезда для иностранных делегатов не объявлено, некоторые гостиницы уже зарезервированы для приема заграничных гостей, из-за чего иногда приходилось «двигать» отечественных туристов. Но былого допандемийного ажиотажа не наблюдается и здесь: цены пока держатся на уровне 2019 года.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

