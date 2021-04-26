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В Кремле рассказали, кто будет работать на майские праздники

Предприятия с ненормированным рабочим днем в длинные майские праздники продолжат работать

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в стране есть предприятия, работа которых не останавливается.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — цитирует 26 апреля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у Владимира Путина не бывает выходных, однако на майские праздники у него не запланировано никаких официальных мероприятий.

Об удлинении майских праздников президент Владимир Путин объявил 23 апреля. Роспотребнадзор разрешил россиянам провести выходные на природе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что майские праздники могут продлить на постоянной основе.

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Комментарии (2)

IvanSt
"Пресс-секретарь российского президента заявил, что в стране есть предприятия, работа которых не останавливается."

Фонтанка, зачем вы это цитируете? Следующей новостью будет то, что зимой обычно идет снег?
Cashmare
вот чё навк врёт опять, как это у путина ничего на майские не запланировано? а на милитари-шоу с трибуны ручкой махать?
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