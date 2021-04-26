В Кремле рассказали, кто будет работать на майские праздники

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в стране есть предприятия, работа которых не останавливается.



«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — цитирует 26 апреля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у Владимира Путина не бывает выходных, однако на майские праздники у него не запланировано никаких официальных мероприятий.