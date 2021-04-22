АТОР: Организованные туристы должны вернуться в Россию из Турции и Танзании до 1 мая

«По нашим оценкам, до 1 мая — период с 15 апреля по 1 мая, две недели — это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции, в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены», — заявила Ломидзе.

Ожидается, что все организованные российские туристы, находящиеся сейчас в Турции и Танзании, должны вернуться на родину до 1 мая. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, 22 апреля сообщает РИА Новости.

По её словам, речь в совокупности идёт о нескольких десятках тысяч человек. «Танзания — на порядки меньше, там порядка 6 тысяч человек было по нашим оценкам, Турция — более 50 тысяч», — отметила представитель АТОР.



Напомним, что авиасообщение с Турцией и Танзанией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в этих странах.



Ранее «Фонтанка» писала, что многие петербуржцы столкнулись с трудностями при возвращении из Турции из-за отмены большинства рейсов.



Позднее стало известно, что прибывшим из Турции и Танзании россиянам придётся сдавать тест на COVID-19 дополнительно.

