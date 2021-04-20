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Роспотребнадзор обязал россиян, вернувшихся из Турции и Танзании, сдавать тест на ковид дважды. Иностранцев будут проверять в аэропорту

Роспотребнадзор ужесточает правила для россиян, возвращающихся из-за границы

Россияне, прибывающие из Турции и Танзании на родину, теперь должны будут сдавать тест на коронавирус дважды. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора от 20 апреля.

«Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации… пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

После получения второго результата, его надо снова загрузить на портал госуслуг. Постановление вступает в силу с 21 апреля.

Кроме того, другим новым документом Роспотребнадзор постановил, что в российских аэропортах будут выборочно тестировать на COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня 2021 года. На днях Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19.

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Комментарии (4)

rastaman
Вот подонки.
Совсем страну закрыть хотят.
Zuz3
Первый сдавать по-европейски, а второй по-китайски. Чтобы жизнь малиной не казалась😂
Barracuda2000
Скоро из дому без теста не выйти будет . Когда уже этот бред закончится ?
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