Роспотребнадзор обязал россиян, вернувшихся из Турции и Танзании, сдавать тест на ковид дважды. Иностранцев будут проверять в аэропорту

Россияне, прибывающие из Турции и Танзании на родину, теперь должны будут сдавать тест на коронавирус дважды. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора от 20 апреля.



«Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации… пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.



После получения второго результата, его надо снова загрузить на портал госуслуг. Постановление вступает в силу с 21 апреля.

