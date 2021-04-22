Страны ЕС согласовали технические характеристики цифрового сертификата о вакцинации. Система заработает летом

Государствам-членам рекомендуется внедрять необходимые технические решения на национальном уровне параллельно с необходимыми законодательными актами, чтобы обеспечить развёртывание системы к 1 июня 2021 года.

«Через месяц после предложения Комиссии о цифровом зеленом сертификате представители государств-членов в сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики для внедрения системы», — сообщается 22 апреля на сайте Еврокомиссии.

Члены Евросоюза согласовали технические характеристики для сертификата вакцинации от коронавируса, который должен был внедрён к началу лета.

«Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС», — пояснили в ЕК.

Эталонные образцы программного обеспечения для выдачи сертификатов будут с открытым исходным кодом и станут доступны к середине мая.

