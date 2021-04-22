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Страны ЕС согласовали технические характеристики цифрового сертификата о вакцинации. Система заработает летом

Евросоюз готов внедрить «ковидные паспорта» к 1 июня

Члены Евросоюза согласовали технические характеристики для сертификата вакцинации от коронавируса, который должен был внедрён к началу лета.

«Через месяц после предложения Комиссии о цифровом зеленом сертификате представители государств-членов в сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики для внедрения системы», — сообщается 22 апреля на сайте Еврокомиссии.

Государствам-членам рекомендуется внедрять необходимые технические решения на национальном уровне параллельно с необходимыми законодательными актами, чтобы обеспечить развёртывание системы к 1 июня 2021 года.

«Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС», — пояснили в ЕК.

Эталонные образцы программного обеспечения для выдачи сертификатов будут с открытым исходным кодом и станут доступны к середине мая.

Система «Цифровой зеленый сертификат» (Digital Green Certificat) охватывает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат о вакцинации, сертификат тестирования и сертификат выздоровления.

Предполагается, что он «будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19 внутри ЕС. Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19, и его можно использовать во всех государствах— членах ЕС. Он также может быть представлен в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, разрабатываемых во всем мире».

Вакцинация не будет предварительным условием для поездки, подчёркивают в ЕК.

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Комментарии (2)

asgard
Ага, нет нормальной вакцины по факту, зато справок уже напечатали )) Будет как с техосмотром
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